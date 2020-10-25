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搭抗美援朝熱 「金剛川」首映破億 評價卻兩極

娛樂新聞組／綜合報導
搭著「抗美援朝」順風車，「金剛川」的首日票房已突破1億元人民幣。(取材自微博)
搭著「抗美援朝」順風車，「金剛川」的首日票房已突破1億元人民幣。(取材自微博)

以抗美援朝為題材的電影「金剛川」上映首日票房正式突破1億人民幣，18.6萬的排片場次也刷新了中國國產電影首日場次紀錄，在同期沒有競爭對手的狀況下，「金剛川」可望創造更高的票房紀錄。有人大讚「金剛川」傳遞士兵情誼令人感動，但也有人覺得敘事混亂、個人英雄主義太重。

香港01報導，「金剛川」由管虎、郭帆、路陽共同執導，張譯、吳京、李九霄、魏晨等主演，講述在1953年，抗美援朝戰爭進入最終階段，志願軍在金城發動最後一場大型戰役。

在中美緊張關係持續升溫時，中國紀念抗美援朝精神高漲。有民眾觀影後大讚「金剛川」是「主旋律電影和商業戰爭大片的優質結合品」，完成向英雄戰士們致敬的使命。

「金剛川」在豆瓣網上的評分為6.9分，共約3.3萬人打分，其中超過62%的人給出4星和3星。在同類型影片中，豆瓣網顯示「金剛川」好於28%的戰爭片。給予好評的網民則認為，「金剛川」傳遞出的士兵間的情誼，以及志願兵不屈不撓的精神，令人動容。也有民眾帶同家中長輩到場觀影，看到長輩「偷偷抹眼淚」。

報導指出，雖然「金剛川」拿下票房好評，但不少影迷覺得「金剛川」敘事混亂、鏡頭重複，趕工痕跡明顯，「感覺是在靠演員演技撐起的」，也有稱影片「個人英雄主義嚴重」，是「低配版敦克爾克大行動」。

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