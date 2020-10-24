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「三級片皇帝」爆料 曾遇20裸女任選妃

記者陳建嘉／綜報導
曹查理近日上好友的節目聊近況。(取材自豆瓣電影)
曹查理近日上好友的節目聊近況。(取材自豆瓣電影)

香港資深男星曹查理曾在一年內拍了40多部三級片的，受封「三級片皇帝」。如今已70歲的他先前上女星苑瓊丹主持的節目「開工大吉77」引發話題，近期再度登上苑瓊丹節目，大爆當年秘辛，還說曾到南韓選妃。

曹查理提到曾在導演李翰祥的片中扮演好色皇帝，還隨著導演到南韓選妃，當時找了約莫20、30位佳麗，每一位都脫光全裸，外型相當美麗，不過被問到感想，曹查理則害羞說：「當地攝氏零下十幾度，冷到都縮起來了。」

曹查理雖然已婚，不過太太都不會管他，很自由，可以四處遊玩、作秀，到處吃，精神看起來非常好，他也相當自律，從未與圈內人發生關係，但曾透露第一次拍三級片，對手是位泰國女星，自己只有一塊布遮住重要部位，「我緊張得不得了，要拋開心理（壓力），一心只想著錢，想著收工後到哪花。」

不過，曹查理和苑瓊丹談起老友，也感慨能交心的朋友已沒多少，許多人已過世，像是有「港片四大惡人」之稱的「香港四大惡人」之稱的何家駒、基哥（李兆基）。

曹查理在港片的黃金年代裡，接戲接到手軟，曾一個月便能入袋270萬港幣(約35萬美元)。照理曹查理的晚年應該高枕無憂才對，但如今70歲的曹查理不但沒有房產傍身，還要為解決生計問題於各種夜場獻唱。

據悉，當年沒有把錢拿來投資房產，全部用於炒股，誰知1997遭遇金融風暴，輸掉了上千萬，無奈賣掉自己的房子車子。

曹查理多次在三級片香港電影演出。(取材自微博)
曹查理多次在三級片香港電影演出。(取材自微博)

導演 香港 南韓

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