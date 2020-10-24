「延禧攻略」有緣無份…吳謹言、許凱再組CP被酸炒冷飯

吳謹言(右)、許凱(左)二度合作，滿滿的CP感。(取材自微博)

憑藉「延禧攻略」暴紅的吳謹言、許凱，在劇中有緣無份，最後沒能在一起，讓不少粉絲大呼可惜。如今，兩年過去了，製作人于正曬出新戲「尚食」開鏡照，男女主角正是吳謹言和許凱，這樣的組合讓不少粉絲樂壞了，說「終於等到魏瓔珞和富恆的第二世了」，但也有人覺得冷飯熱炒，一點新意也沒有。

「尚食」從籌備之初就受到關注，但女主一角盛傳是于正最近力捧的新人白鹿，之前甚至傳出吳謹言在公司失寵，而且合約到期後將不再跟她續約。不過，正式開鏡時，女主落在吳謹言身上。

開鏡當天，吳謹言與許凱同吃一個漢堡，互動甜蜜，滿滿的CP感閃瞎大批網友，不過也有少數人表示，冷飯熱炒沒有新意。

此外，吳謹言也在微博 上發文標註了許凱，甜喊「少爺，吃飯了」，吸引許多粉絲留言喊話，「啊啊啊夢回延禧」、「開機大吉，等你吃胖胖」、「美廚娘上線啦！」

ETtoday報導，「尚食」講述大明永樂年間，少女姚子衿入選為尚食局宮女，在深宮中不斷成長，一路堅持對中華美食技藝的追求，結識友情並邂逅愛情，和朱瞻基一波三折的感情故事。其他演員還有何瑞賢、王一哲、王艷、王楚然等。

吳謹言和許凱終於可以「再續前緣」，開鏡時她手作漢堡，由許凱品嘗，兩人互動超有愛。于正擔任總製作人，他也在微博感嘆今年三部新戲，「三部開機的劇都凝聚了畢生所學，沒有遺憾。人生本來就不存在公平，所以也無須去辯駁，我是什麽樣的人，誰說也沒有用，就讓一部部作品去沉澱和積累，最終變成更好的自己！」