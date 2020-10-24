楊冪新戲合作趙薇 自揭：壓力爆炸大…

楊冪(左)說與趙薇合作新戲「壓力爆炸大」。(取材自微博)

女星楊冪 近日出席某品牌活動接受採訪時，談及最近的工作，並透露她主演的電影 「刺殺小說家」會在大年初一跟大家見面。她還透露和趙薇合作新戲「聽見她說—完美女孩」，直呼「壓力爆炸大」。

網易娛樂報導，楊冪透露和趙薇合作「聽見她說」的感受，「拍這個戲壓力爆炸大，因為這是一個很不一樣的戲，不過具體就不多說了，大家期待下，或許馬上就能看到。」

早前，趙薇在社交平台曬出一張自己的背影照，照片中她扎著兩個麻花辮，看上去活潑可愛似少女，並且配文道：「謝謝楊冪同學給我拍了這麼美的工作照，明天我們加油接著來」。楊冪在評論中回復道：「辛苦啦，我的凌亂小藍，愛你，明天見阿麼」。

據悉，兩人即將合作新戲「聽見她說」，網友們紛紛表示非常期待兩位美女的合作。而「聽見她說」是由趙薇發起，趙薇、呂樂、李少紅等導演 ；楊冪、楊紫、郝蕾、齊溪、白百何、王智、俞飛鴻等主演的女性獨白短劇，旨在為女性發聲。

趙薇本人近期一直非常關注與女性相關的話題，還在某檔節目中曾提到當前30+、40+的女演員面臨的困境，並希望導演、製片人能夠發現這個年齡段女演員的獨特魅力，多為她們提供機會。