金莎：不想隨便嫁人 早已凍卵

金莎在綜藝節目中談到自己的婚姻觀。（取材自微博）

藝人金莎日前在綜藝節目「女兒的戀愛」中表示，不能因為感覺對父母有愧疚而隨便嫁，不知道如何勉強自己。

網易娛樂報導，節目後，她又發文談到，雖然到現在沒有結婚，對父母很愧疚，但是無法勉強自己，讓自己隨意嫁。想讓爸媽快速如願和我確保我的婚姻是有意義的，我感覺這兩件事目前是矛盾的。她希望未來可以找到一個可以做好爸爸的人，自己擁有一個孩子愛自己，幸福的家庭。

另外在金莎發文的評論區，她向網友透露自己很早就已經凍卵。

另據媒體報導，有網友不久前拍到金莎與一神秘男子出街，疑似戀情曝光。當天，金莎穿著一身白色襯衫裙，妝容十分精緻，該神秘男子也同樣穿著一件白色襯衫，完全就是情侶裝。從照片中看，金莎的笑容完全藏不住，眼神也充滿了愛意。

兩人進了一家店排隊等吃的，期間一直有說有笑，金莎似乎還在和朋友語音聊天，將手機 的出聲孔對著男方，不知是不是兩人共同的朋友。有媒體求證金莎工作室相關人員，對方表示：「藝人的私事我們並不知情，我們也期待藝人可以盡快收穫愛情。」

此前，金莎在微博 曬出一張自己的黑白風寫真照，並發文透露自己的擇偶標準，她寫道：「80後我不考慮的，有代溝。」粉絲則紛紛在評論中留言： 「姐，你看我90後還有機會嗎？」