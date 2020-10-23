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「棋魂」真人版糟蹋經典？ 網友：毀了童年…

娛樂新聞組／綜合報導
「棋魂」由新生代演員胡先煦主演。（取材自微博）
「棋魂」由新生代演員胡先煦主演。（取材自微博）

日本經典動漫「棋魂」是不少80後、90後的童年回憶，這部漫畫1999年開始連載，2001年改編動畫，不僅在日本颳起一陣圍棋風潮，在華人地區也相當受到喜愛。此前由愛奇藝出品的中國版同名真人電視劇「棋魂」近日公開首張宣傳海報，由胡先煦、張超等演出，暫定將於今年內網上播出。

香港01報導，據悉，本次的電視劇在基於尊重原作的故事架構以及人物設定上，不斷與原作者溝通進行改編，此外也有聘請圍棋專家做為顧問，並在設定上做出符合中國當地文化的調整。不過在海報中並沒有看見「佐為」的出現，但近日在網上發布首支預告影片中到最後卻有一條白色長布在說話，令人想起這就是「佐為」。

只是就在預告片釋出後，不少網友不太喜歡真人版「棋魂」，因為漫畫中「進藤光」與「塔矢亮」是小學生再慢慢成長到大人，但是預告中一開始已經是十多歲的青年，紛紛表示毀了童年，原作是不可超越，更揚言要罷看。

網友直言「別糟蹋經典」、「感覺會把我的童年毀了」。畢竟原作太深植人心，真人化是否能受到觀眾喜愛，要播出後才能見真章了。

漫畫「棋魂」由堀田由美原作、小畑健繪製，故事講述原本對圍棋一竅不通的小學生進藤光，被爺爺家倉庫裡、藏身古老圍棋棋盤中的古代棋手藤原佐為附身，展開圍棋之路，並衍生出與另一位同齡天才棋手塔矢亮的競爭。

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