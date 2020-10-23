張一白「風犬」重回青春劇 向周星馳致敬

青春劇「風犬少年的天空」導演張一白(後排左三)與主要演員合影。（取材自微博）

中國第一部青春偶像劇「將愛情進行到底」播出已經22年，當年第一次執導電視劇的導演張一白隨後轉戰電影 不果不凡，如今在22年後重新殺回劇集領域。這一次，他經由徐靜蕾推薦，和90後校友作家里則林聯手，把母校重慶29中一群千禧年間追風少年的成長時光拍成16集青春劇「風犬少年的天空」。

新京報報導，張一白談及對青春題材的專注，他不覺得年齡大了就該老氣橫秋，青春可以拍得純情也可以拍得有哲理，取決於創作者當時的心境和對人生的理解。時隔20多年重回劇集，他認為劇的篇幅更適合展現成長。

報導說，「將愛情進行到底」曾是一代人的青春記憶。楊崢（李亞鵬飾）在海邊打電話讓文慧（徐靜蕾飾）聽海的場景被奉為經典。張一白卻沒能「享受」到這部劇的火，該劇播完後不久他就轉戰電影圈了。「我不是裝，拍完後播得亂七八糟，我心想完了完了，然後就不再過問，轉去拍電影了。」

這次拍「風犬」，90後編劇里則林跟他說，當年放學了就追「將愛」。張一白不禁感慨，多年後才知道曾經走紅過，這也許就是自己的命。

張一白後來執導的電影也都跟青春愛情有關——「開往春天的地鐵 」「夜·上海」「秘岸」「匆匆那年」「從你的全世界路過」……這些片子有的引領潮流，有的引發熱議，有的領跑票房，他因此收穫了「青春片教父」的頭銜。

很多「風犬」的觀眾在彈幕上說，從搞笑背後的悲劇底色，以及台詞、配樂等細節，看出了致敬周星馳 的味道。而周星馳「大話西遊」片尾曲「一生所愛」，也正是「風犬」前半部分重要的配樂，甚至該劇第7集的名字就叫「一生所愛」。

編劇里則林非常喜歡周星馳，這一幕戲他很自然地寫下「像條狗一樣」的台詞，但又擔心會不會招來負評，又拿掉了。沒想到張一白拍攝的時候，主動把這句台詞加了回去，並用「一生所愛」作為背景音樂。張一白不介意別人說他的作品致敬周星馳。

事實上，張一白跟周星馳關係不錯。張一白的第一部電影「開往春天的地鐵」是他人生很低潮的時候，當時主流評論認為拍得太小資了，只有周星馳跟他說拍得非常好。「我心想，你周星馳怎麼會看「開往春天的地鐵」呢？但他就是第一個鼓勵我的人，讓我覺得拍這部電影是值得的。後來他在「功夫」裡還讓我演了個角色（陳探長）。」