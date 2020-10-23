點評犀利上熱搜 爾冬升不在意：從不看評論

爾冬升導演的點評犀利到位，多次登上熱搜。(取材自微博)

真人秀「演員請就位」第二季正在熱播。節目裡，本季新加盟的導師爾冬升導演 對糟糕的表演點評犀利到位，因此多次登上熱搜榜，被網友稱為敢說真話的嚴厲導演。但他表示，他不覺得自己對待演員過於嚴厲，但並不在意別人會這樣說自己，「我不看評論的」。

新京報報導，爾冬升表示，「我不是沒有年輕過，而是現在我已經成熟了。如果我去拍年輕題材的戲，現在年輕人可能會覺得很怪，不看。爾冬升拍全部流量明星主演的戲，我覺得他們會抗拒。」而爾冬升經常監製年輕導演的電影 ，如果恰好是年輕題材，就可能用到流量演員。

爾冬升表示，綜藝節目與電影實際拍攝有所不同。真實的片場，他很少公開指出演員的問題，多是私底下的交流，而節目需要把這部分內容呈現給觀眾看。他不覺得自己對待演員過於嚴厲，但並不在意別人會這樣說自己，「我不看評論的」。

「演員請就位2」中，爾冬升的點評都一針見血。他評價陳宥維演「三生三世十里桃花」裡的夜華，連控制五官都不會，哭戲像嚼口香糖；也指出楊志剛總演哥哥郭靖宇的戲，表演陷入了模式化。新人演員何昶希曾直言：「爾冬升導演的點評很犀利、很血腥，但能夠讓我們正確認識到自己的不足。」

而事實上，這並不是爾冬升從事導演工作時的狀態。他在片場並不會像節目裡一樣公開指出演員的問題，多是私底下溝通。