我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

完整版辯論／川白幾乎沒搶話 CNN：兩人都進步

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

點評犀利上熱搜 爾冬升不在意：從不看評論

娛樂新聞組／綜合報導
爾冬升導演的點評犀利到位，多次登上熱搜。(取材自微博)
爾冬升導演的點評犀利到位，多次登上熱搜。(取材自微博)

真人秀「演員請就位」第二季正在熱播。節目裡，本季新加盟的導師爾冬升導演對糟糕的表演點評犀利到位，因此多次登上熱搜榜，被網友稱為敢說真話的嚴厲導演。但他表示，他不覺得自己對待演員過於嚴厲，但並不在意別人會這樣說自己，「我不看評論的」。

新京報報導，爾冬升表示，「我不是沒有年輕過，而是現在我已經成熟了。如果我去拍年輕題材的戲，現在年輕人可能會覺得很怪，不看。爾冬升拍全部流量明星主演的戲，我覺得他們會抗拒。」而爾冬升經常監製年輕導演的電影，如果恰好是年輕題材，就可能用到流量演員。

爾冬升表示，綜藝節目與電影實際拍攝有所不同。真實的片場，他很少公開指出演員的問題，多是私底下的交流，而節目需要把這部分內容呈現給觀眾看。他不覺得自己對待演員過於嚴厲，但並不在意別人會這樣說自己，「我不看評論的」。

「演員請就位2」中，爾冬升的點評都一針見血。他評價陳宥維演「三生三世十里桃花」裡的夜華，連控制五官都不會，哭戲像嚼口香糖；也指出楊志剛總演哥哥郭靖宇的戲，表演陷入了模式化。新人演員何昶希曾直言：「爾冬升導演的點評很犀利、很血腥，但能夠讓我們正確認識到自己的不足。」

而事實上，這並不是爾冬升從事導演工作時的狀態。他在片場並不會像節目裡一樣公開指出演員的問題，多是私底下溝通。

導演 電影

上一則

張譯吐槽吳京請吃消夜 「他大嚼牛排 我吃胡蘿蔔…」

下一則

蔡卓妍、鄭秀文閨密吵翻天 引發「聖荷西謀殺案」

延伸閱讀

搞怪慶生 林書豪模仿鄧倫上熱搜

搞怪慶生 林書豪模仿鄧倫上熱搜
12年後回應京奧假唱 林妙可：時間能改變看法

12年後回應京奧假唱 林妙可：時間能改變看法
陳赫黑化當殺手 邪魅笑聲「要讓觀眾一聽就發毛」

陳赫黑化當殺手 邪魅笑聲「要讓觀眾一聽就發毛」
亞美進步電影節 「桃姐」、「金都」登汽車影院

亞美進步電影節 「桃姐」、「金都」登汽車影院

熱門新聞

馬修麥康納體格健美，常在片中展現。（取材自IMDb）

影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴

2020-10-21 23:11
張文慈（右二）曬與八兩金（左二）、葉小霆（右一）合照。（取材自Instagram）

「香港最醜男」八兩金25歲兒子曝光 嚇呆網友

2020-10-18 01:07
齊秦(左)與黃品源日前在北京聚餐。（取材自微博）

60歲齊秦臉部肌膚緊實 卻被頸紋曝年齡

2020-10-17 03:09
王梓芠稱自己被強逼拍攝影片。（取材自微博）

「如懿傳」女星偷情人夫？正宮挺5個月孕肚抓姦

2020-10-16 23:21
圖／擷自instagram

深田恭子穿緊身衣找不到贅肉 靠勤做這個運動瘦下來

2020-10-21 11:30
楊冪工作室17日公開美照，展現好身材。（取材自微博）

楊冪外套僅穿一半 渾圓豪乳曲線畢露

2020-10-17 22:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普

辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普
美國大選穩了？台「政壇扶龍王」直言川普會贏

美國大選穩了？台「政壇扶龍王」直言川普會贏
杭特前合夥人爆料 稱在中國生意為白登保留1成乾股

杭特前合夥人爆料 稱在中國生意為白登保留1成乾股
遭拍和妙齡女同處房內「手伸褲」 朱利安尼喊冤被設局

遭拍和妙齡女同處房內「手伸褲」 朱利安尼喊冤被設局
習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的