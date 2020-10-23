蔡卓妍、鄭秀文閨密吵翻天 引發「聖荷西謀殺案」

蔡卓妍（右）和鄭秀文（左）在新片裡吵翻天。(圖：華映提供)

香港 天后鄭秀文與蔡卓妍（阿Sa）合作演出香港懸疑電影 「聖荷西 謀殺案」，在片中從好閨密走向翻臉大吵，引發致命危機，但私下兩人則是真的好閨密，蔡卓妍表示曾在人生低潮被鄭秀文拉一把，她說：「我真的好感動，她真的很窩心，關心身邊的人。」

她們曾在2003年合作過電影「戀上你的床」，但兩人當時對手戲不多，並不熟識，阿Sa說：「那時候是新人，不好意思找前輩說話，比較害羞，但17年後的這次，兩人就有聊不完的話，變得很熟悉。」

鄭秀文則是讚美阿Sa，「她的個性比外表成熟，很會替他人著想，合作起來很舒服。」阿Sa也提到這次鄭秀文演出的角色十分困難，她說：「我的角色比起來就是直接簡單許多，只是談錯了一場戀愛，我很直接的詮飾角色就可以了。」

蔡卓妍也透露鄭秀文曾主動伸出友誼之手，透露自己因為一些新聞事件，經歷過人生的低潮，當時和鄭秀文主動透過共同朋友拿到電話，傳訊息給她，給與鼓勵和安慰，讓阿Sa備感溫暖：「真的很感動，覺得Sammi很窩心，我們當時不熟，但她很關心我。」

經歷過憂鬱症之苦的鄭秀文表示，「我很明白負面情緒帶來的無助感，當時我很需要鼓勵，所以我希望她也可以因一些鼓勵得到幫助。」她也笑說蔡卓妍也曾帶好姊妹鍾欣桐（阿嬌）到家裡，展開女人話題談心事。