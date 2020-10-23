蕭亞軒與小男友上真人秀 承認交往第三年多次想分手

蕭亞軒與小她16歲的男友黃皓一起上實境節目。（取材自微博）

台灣 藝人蕭亞軒與小她16歲的男友黃皓，一起上大陸實境節目「女兒們的戀愛3」，暢談兩人的生活點滴。蕭亞軒不諱言，在邁入交往第三年的期間，遇到多次瓶頸，但最後都沒有放棄彼此，黃皓也說：「就好好的過下去吧。」

鏡週刊報導，蕭亞軒透露與黃皓的相處，與一般人無異，常常會吵架，聊起兩人相處模式，蕭亞軒鬆口自己在工作上是主導的一方，至於生活上，則懶得打理、沒空想，常常以隨便、什麼都好帶過，交由黃皓決定。

黃皓透露，蕭亞軒像「小公主」一樣，開心時會撒嬌、不開心時就完全不理人，很需要男朋友一直哄的類型，雖常鬥嘴吵架，但這也是讓感情增溫的方式。

蕭亞軒與黃皓不介意在外人面前放閃，也透露今年是兩人交往第三年，曾經覺得碰到瓶頸，好幾次萌生放棄的念頭，但還是決定攜手走下去。提到上一次何時說我愛你？黃皓立馬說「I Love You」，Elva也放閃回以「I Love You, too」。

另據貓眼娛樂報導，蕭亞軒和黃皓參加「女兒們的戀愛3」，這也是蕭亞軒第一次參加真人秀節目。節目中，蕭亞軒和黃皓的互動更被吐槽太敷衍，在互相寫對方身高體重生日的環節，蕭亞軒對男友的情況瞭如指掌，全部都寫對了，而黃皓卻寫女友的身高有170 ，在蕭亞軒指正後，對方又故意寫了個143。

對此，網友紛紛吐槽感覺蕭亞軒的小男友並沒有很愛他，這不是什麼快樂，僅僅只是金錢的魔力，還有網友大呼：「我只想說，放過彼此吧。」

不過兩個人也有很甜蜜的時候，在節目中自我介紹時，蕭亞軒說道：「我是蕭亞軒、黃皓的女朋友！」這也讓網友們大呼太甜了，在被問到誰先表白時，兩人竟異口同聲表示是一起表白的，黃皓還透露第一次見到蕭亞軒就覺得她還不錯。