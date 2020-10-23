汪峰唱3首歌賺36萬美元 唱完就走人 挨批「耍大牌」

汪峰被爆參加一個扶貧電商活動，只唱了三首歌，唱完直接走人。（取材自微博）

中國 藝人汪峰日前參加一個扶貧電商活動，只唱了三首歌，唱完直接走人，就輕鬆賺進人民幣 240萬元（約36萬美元 ）。但他以安全為理由拒與觀眾互動，被網友批耍大牌。

汪峰是有「國際章」外號的章子怡的老公，早前曾有主持人爆料，章子怡出席一個活動僅亮相半小時，就賺了九位數的鈔票，夫妻兩人都很會賺錢。

綜合媒體報導，汪峰在演唱前先以維安很辛苦為由，三令五申台下的人不可以上到舞台，因為這樣他就要感謝每一個獻花的人，會帶給保安工作負擔，因此若有普通觀眾還是想上台獻花的，全都被保安趕了下去。

但另一位知名網紅上台獻花就一路暢通無阻，汪峰一開始伸手表示拒絕，後來才接過花束，但唱完後直接走人，被現場一些觀眾吐槽是仗著明星身分耍大牌，「你收了錢還看不起其他人，甚至連花都不收，也不接受主持人的採訪就這樣離開，實在太過分了！」

另有一名網紅爆料，汪峰唱3首歌就賺240萬，「太貴了，唱完立馬就走，話都不說一句」，還吐槽主辦單位下次找她，「10萬唱一晚上」。現場也有觀眾發文抱怨汪峰太不厚道，「場面再小，起碼也是付了出場費的，起碼的祝福應該送到吧！」

對此，汪峰開直播就此事作出回應，強調自己火速離場是迫不得已，因為現場秩序實在太混亂了，連台下七、八個保安都無法控制住場面，主要是有個熱心上台送花的人起了個「壞頭」，導致台下很多觀眾跟風起鬨，衝到台上掏出手機各種拍照，為了避免出事故，防範於未然，所以唱完之後沒有與觀眾互動，而是選擇快速離場。