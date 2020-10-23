我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾840萬 加州破89萬例

誰辯贏了？川普慢熱、白登猛攻 意外正常的完結篇

汪峰唱3首歌賺36萬美元 唱完就走人 挨批「耍大牌」

娛樂新聞組／綜合報導
汪峰被爆參加一個扶貧電商活動，只唱了三首歌，唱完直接走人。（取材自微博）
汪峰被爆參加一個扶貧電商活動，只唱了三首歌，唱完直接走人。（取材自微博）

中國藝人汪峰日前參加一個扶貧電商活動，只唱了三首歌，唱完直接走人，就輕鬆賺進人民幣240萬元（約36萬美元）。但他以安全為理由拒與觀眾互動，被網友批耍大牌。

汪峰是有「國際章」外號的章子怡的老公，早前曾有主持人爆料，章子怡出席一個活動僅亮相半小時，就賺了九位數的鈔票，夫妻兩人都很會賺錢。

綜合媒體報導，汪峰在演唱前先以維安很辛苦為由，三令五申台下的人不可以上到舞台，因為這樣他就要感謝每一個獻花的人，會帶給保安工作負擔，因此若有普通觀眾還是想上台獻花的，全都被保安趕了下去。

但另一位知名網紅上台獻花就一路暢通無阻，汪峰一開始伸手表示拒絕，後來才接過花束，但唱完後直接走人，被現場一些觀眾吐槽是仗著明星身分耍大牌，「你收了錢還看不起其他人，甚至連花都不收，也不接受主持人的採訪就這樣離開，實在太過分了！」

另有一名網紅爆料，汪峰唱3首歌就賺240萬，「太貴了，唱完立馬就走，話都不說一句」，還吐槽主辦單位下次找她，「10萬唱一晚上」。現場也有觀眾發文抱怨汪峰太不厚道，「場面再小，起碼也是付了出場費的，起碼的祝福應該送到吧！」

對此，汪峰開直播就此事作出回應，強調自己火速離場是迫不得已，因為現場秩序實在太混亂了，連台下七、八個保安都無法控制住場面，主要是有個熱心上台送花的人起了個「壞頭」，導致台下很多觀眾跟風起鬨，衝到台上掏出手機各種拍照，為了避免出事故，防範於未然，所以唱完之後沒有與觀眾互動，而是選擇快速離場。

汪峰被質疑耍大牌。（取材自微博）
汪峰被質疑耍大牌。（取材自微博）

人民幣 美元 中國

上一則

馬修麥康納出書 自爆18歲遭同性性侵

下一則

「棋魂」真人版糟蹋經典？ 網友：毀了童年…

延伸閱讀

Red Velvet成員認耍大牌 道歉：對我的言行感到羞恥

Red Velvet成員認耍大牌 道歉：對我的言行感到羞恥
揭「飛越比佛利」主角耍大牌 潔西卡艾芭遭打臉

揭「飛越比佛利」主角耍大牌 潔西卡艾芭遭打臉
產後復出髮線後移 章子怡被嘲像「壽星公」

產後復出髮線後移 章子怡被嘲像「壽星公」
章子怡帶娃包場看「奪冠」 力挺鞏俐破不和傳言

章子怡帶娃包場看「奪冠」 力挺鞏俐破不和傳言

熱門新聞

馬修麥康納體格健美，常在片中展現。（取材自IMDb）

影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴

2020-10-21 23:11
張文慈（右二）曬與八兩金（左二）、葉小霆（右一）合照。（取材自Instagram）

「香港最醜男」八兩金25歲兒子曝光 嚇呆網友

2020-10-18 01:07
齊秦(左)與黃品源日前在北京聚餐。（取材自微博）

60歲齊秦臉部肌膚緊實 卻被頸紋曝年齡

2020-10-17 03:09
王梓芠稱自己被強逼拍攝影片。（取材自微博）

「如懿傳」女星偷情人夫？正宮挺5個月孕肚抓姦

2020-10-16 23:21
圖／擷自instagram

深田恭子穿緊身衣找不到贅肉 靠勤做這個運動瘦下來

2020-10-21 11:30
楊冪工作室17日公開美照，展現好身材。（取材自微博）

楊冪外套僅穿一半 渾圓豪乳曲線畢露

2020-10-17 22:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普

辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普
美國大選穩了？台「政壇扶龍王」直言川普會贏

美國大選穩了？台「政壇扶龍王」直言川普會贏
杭特前合夥人爆料 稱在中國生意為白登保留1成乾股

杭特前合夥人爆料 稱在中國生意為白登保留1成乾股
習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的
遭拍和妙齡女同處房內「手伸褲」 朱利安尼喊冤被設局

遭拍和妙齡女同處房內「手伸褲」 朱利安尼喊冤被設局