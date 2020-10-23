高偉光同居女友？網猜隱婚生子了

高偉光的戀情受到粉絲關注。（取材自微博）

有媒體近日拍到中國藝人高偉光與一女子聚餐，兩人分別戴了口罩和帽子，十分低調。他們在電梯裡舉止親密，雙方似乎認識已久、關係不錯，疑似新戀情曝光。

貓眼娛樂報導，高偉光當天與該女子同進同出，兩人一起離開高偉光家後，吃完飯又先後回到高偉光家中，種種跡象似乎表明二人已經同居。

這已經不是高偉光第一次被曝出戀情相關的消息了。在2020年初，一位導演 在微博發了一條動態，照片是兩雙嬰兒鞋，同時他還發文稱，「夠嗎？」並標註高偉光。還記得在2012年那時，高偉光並沒有什麼名氣，但網友們卻發現他在2012年曾發過「算了，老婆會罵」一句評論，再加上2020年初該導演發的一條微博，許多網友們都認為高偉光已經隱婚生子了，甚至還生的是雙胞胎或者是龍鳳胎。

但高偉光並未回應，且高偉光官方帳號也沒有此類消息，無法得到證實。

據報導，此前，還有狗仔偷拍到高偉光與剛剛離婚的馬伊琍 聚會，紛紛猜測高偉光為馬伊琍的新男友，不過馬伊琍方明確否認了與高偉光的戀情。如今，他們主演的「旗袍美探」正在熱播中，高偉光在劇中教科書式的情話也俘獲網友們的心，頻頻登上熱搜。

高偉光今年37歲，畢業於中央戲劇學院表演系，2013年由楊冪 製作的偶像劇「微時代」是他首部參演的電視劇，在此契機下同年簽約楊冪所在公司嘉行傳媒。之後又出演許多大熱的電視劇，如「古劍奇譚」、「翻譯官」等，逐漸嶄露頭角。

而高偉光在「三生三世十里桃花」系列中的帝君一角，一頭白色長髮、風度翩翩的美男形象吸引許多觀眾的眼球，圈粉無數。