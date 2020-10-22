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12年後回應京奧假唱 林妙可：時間能改變看法

娛樂新聞組╱綜合報導
林妙可首次正面回應12年前京奧假唱，認為「時間能改變人的看法」。(取材自微博)
林妙可首次正面回應12年前京奧假唱，認為「時間能改變人的看法」。(取材自微博)

距離2008年北京奧運會已經過去12年，當年在開幕式上被抓包假唱的林妙可，21日在微博曬出一段採訪視頻，首次正面回應奧運假唱一事。

新浪娛樂報導，張藝謀曾表示很後悔沒有用林妙可的原音，其實林妙可當時唱得不錯，只是某些音準不行，最後在團隊的勸說下，他使用了幕後代唱，此事曝光，讓林妙可陷入輿論渦。

林妙可感謝了張藝謀導演之前的回應，她回憶自己當初是初生牛犢不怕虎「我才9歲，根本不理解什麼是開幕式，只知道站在台上會有鏡頭對著我，我身上流了很多汗，站50分鐘不敢動，因為怕被鏡頭拍到…奧運會改變了我的命運，現在讓我去開幕式，估計我就會緊張了，真的是越大越緊張。」

報導稱，林妙可並不畏懼公開談論12年前的奧運會，她笑言，很感謝張藝謀導演為她說話，她直言：「不一定每一個人都理解你，不一定每個人都會喜歡你，做自己就好了。時間能改變人的看法。」

今年21歲的林妙可，已是一名大四學生，她發文稱：「21歲，感恩過往和當下，擁抱不完美，因為它讓人更加堅定自己的初心。願我們都能找到更好的自己。」

其實除了京奧爭議，林妙可現在時不時會因「發胖」上熱搜，幾乎所有的報導都針對她的身材，林妙可說，減肥對她造成的壓力，比站在奧運會舞台更大。

奧運 導演 北京

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