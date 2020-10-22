燒腦！劉德華新片遊走正邪間 關係18條人命

劉德華新片再扮拆彈專家，角色遊走在正邪之間。(圖：華映提供)

劉德華監製及主演「拆彈專家2」集合第一集原班人馬，由香港 鬼才名導邱禮濤執導，再加上影帝劉青雲及女星倪妮共同演出。電影 以全新的故事展開，雙影帝劉德華、劉青雲再度演技交鋒，劉德華演出角色的記憶，成為劇情翻轉的關鍵，讓他表示這回演技難度較第一集大很多，「大家可以見到另一個『劉德華』。」

「拆彈專家2」釋出第二支人物版前導預告，劉德華再扮拆彈專家，不但動作戲上花盡許多體力，角色身分也遊走在正邪之間，一下是牽涉一宗奪走18條人命案件的頭號冷血嫌疑犯，一下可能又是身懷機密任務的臥底；同時引發演出他往日戰友的劉青雲和前女友的倪妮都要詮釋出更多層次的猜疑和緊張氣氛，讓劇情更具張力。

劉德華開心表示這次的演出很滿足，「第一集的人物（章在山）比較直接，浮動不會那麼大。這一集的潘乘風波動很大，表演上面需要更大的張力和配合。這一次，也呈現了另外的一個『劉德華』。」

片商同時公布第二張海報，可以見到除了劉德華，劉青雲和反恐特勤隊總督察倪妮也都全副武裝出現，顯得氣勢十足。而海報主角背後帶出香港市區出現爆炸引發的驚天火光，顯現毀滅性的危機一觸即發，面對前所未有的災難，三人都身負重任，也讓觀眾更期待第二集全新的戲情。