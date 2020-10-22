我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾833萬 加州破88萬例

白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來

燒腦！劉德華新片遊走正邪間 關係18條人命

記者黃保慧╱綜合報導
劉德華新片再扮拆彈專家，角色遊走在正邪之間。(圖：華映提供)
劉德華新片再扮拆彈專家，角色遊走在正邪之間。(圖：華映提供)

劉德華監製及主演「拆彈專家2」集合第一集原班人馬，由香港鬼才名導邱禮濤執導，再加上影帝劉青雲及女星倪妮共同演出。電影以全新的故事展開，雙影帝劉德華、劉青雲再度演技交鋒，劉德華演出角色的記憶，成為劇情翻轉的關鍵，讓他表示這回演技難度較第一集大很多，「大家可以見到另一個『劉德華』。」

「拆彈專家2」釋出第二支人物版前導預告，劉德華再扮拆彈專家，不但動作戲上花盡許多體力，角色身分也遊走在正邪之間，一下是牽涉一宗奪走18條人命案件的頭號冷血嫌疑犯，一下可能又是身懷機密任務的臥底；同時引發演出他往日戰友的劉青雲和前女友的倪妮都要詮釋出更多層次的猜疑和緊張氣氛，讓劇情更具張力。

劉德華開心表示這次的演出很滿足，「第一集的人物（章在山）比較直接，浮動不會那麼大。這一集的潘乘風波動很大，表演上面需要更大的張力和配合。這一次，也呈現了另外的一個『劉德華』。」

片商同時公布第二張海報，可以見到除了劉德華，劉青雲和反恐特勤隊總督察倪妮也都全副武裝出現，顯得氣勢十足。而海報主角背後帶出香港市區出現爆炸引發的驚天火光，顯現毀滅性的危機一觸即發，面對前所未有的災難，三人都身負重任，也讓觀眾更期待第二集全新的戲情。

香港 電影

上一則

不開餐廳也能得獎 謝霆鋒二度成「米其林之友」

下一則

謝霆鋒獲最佳廚師獎 網友讚：王菲有口福了

延伸閱讀

香港四大天王「南京合體」？火速登熱搜 網友笑倒

香港四大天王「南京合體」？火速登熱搜 網友笑倒
感謝劉德華扶一把… 寧浩籌畫合作電影：在寫劇本了！

感謝劉德華扶一把… 寧浩籌畫合作電影：在寫劇本了！
劉德華舊照曝光 領儀隊賀雙十 白色軍裝帥爆

劉德華舊照曝光 領儀隊賀雙十 白色軍裝帥爆
逾600萬人觀看！劉德華線上慶生 懷念3000人合照

逾600萬人觀看！劉德華線上慶生 懷念3000人合照

熱門新聞

張文慈（右二）曬與八兩金（左二）、葉小霆（右一）合照。（取材自Instagram）

「香港最醜男」八兩金25歲兒子曝光 嚇呆網友

2020-10-18 01:07
齊秦(左)與黃品源日前在北京聚餐。（取材自微博）

60歲齊秦臉部肌膚緊實 卻被頸紋曝年齡

2020-10-17 03:09
王梓芠稱自己被強逼拍攝影片。（取材自微博）

「如懿傳」女星偷情人夫？正宮挺5個月孕肚抓姦

2020-10-16 23:21
馬修麥康納體格健美，常在片中展現。（取材自IMDb）

影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴

2020-10-21 23:11
楊冪工作室17日公開美照，展現好身材。（取材自微博）

楊冪外套僅穿一半 渾圓豪乳曲線畢露

2020-10-17 22:17
圖／擷自instagram

深田恭子穿緊身衣找不到贅肉 靠勤做這個運動瘦下來

2020-10-21 11:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴

影帝馬修麥康納 驚曝15歲失童貞、18歲被人打暈強暴
投票／朱利安尼爆料：白登兒電腦有大量少女圖片 並發生不當關係

投票／朱利安尼爆料：白登兒電腦有大量少女圖片 並發生不當關係
深田恭子穿緊身衣找不到贅肉 靠勤做這個運動瘦下來

深田恭子穿緊身衣找不到贅肉 靠勤做這個運動瘦下來
一洲焦點／白登出面談醜聞 認了什麼？Google會被「反托拉斯法」打散嗎？

一洲焦點／白登出面談醜聞 認了什麼？Google會被「反托拉斯法」打散嗎？
選舉夜緊盯這州開票 市場可能搶先媒體判定誰勝選

選舉夜緊盯這州開票 市場可能搶先媒體判定誰勝選