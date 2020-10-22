張翰談擇偶條件 斷開前女友鄭爽

張翰（圖）談到擇偶標準，網友難免聯想他的前女友鄭爽。（取材自微博）

中國 男星張翰近日在綜藝節目中談及了擇偶標準，直言女生的氣質是首要考慮的，其次才會考 慮長相。

貓眼娛樂報導，張翰說，他認為女生要能夠有自信，明白自己在人群當中所扮演的角色，他同時強調這種自信是源自內在的，並不是外貌上的自信。

隨後，張翰的一番話顯得有些意味深長。他在說完氣質和長相之後補充了一句「還要有腦子」，這句話讓一旁的楊超越感到疑惑，但戚薇卻表示贊同地說「腦子這個東西很難得」。

結合張翰的這些擇偶標準，網友們很難不聯想到他的前女友鄭爽。要知道，當初和張翰在一起後，鄭爽不夠自信而接受了整容，當時她還很有勇氣地公開承認了自己整容的事實，一度因此被打上「戀愛腦」的標籤。

鄭爽和張翰因戲結緣，當初二人在一起的消息傳出後很多粉絲都很激動，但是二人這段戀情維持了五年左右就結束了，如今張翰這個擇偶標準對應到鄭爽身上好像一個都不符合。

張翰這次參加的節目本身就是一個戀愛型的節目，作為觀察嘉賓，分享自己對另一半的期望和想法是很正常的，張翰說這些可能僅僅是分享觀點，並沒有一定特指某人的意味。

張翰、鄭爽分開多年，這之後二人又各自談過了新的戀愛。此前，鄭爽也參加了一檔戀愛類的綜藝，在節目中，鄭爽雖然也承認自己是戀愛腦，但她目前在處理感情方面的想法明顯已經成熟了不少，外界也不能一直帶有偏見地看待她。