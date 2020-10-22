陳奕迅吃醋女兒追星 嗆「我的地位比他們高」

陳奕迅對於女兒崇拜年輕偶像，霸嗆「也許他們比我紅，但我的地位比較高。」（取材自微博）

香港 男歌手及演員陳奕迅近日受訪的一則視頻，在互聯網上引起熱議，他不服女兒迷年輕偶像，在訪問中稱也許他們紅但我的地位比較高。

綜合媒體報導，陳奕迅女兒陳康堤今年16歲，正是熱愛追星的年紀，青春期的女兒更愛年輕酷炫的愛豆。「最近跟女兒一起追『這！就是街舞』認識到王一博；去年看『少年的你』之後有一直關注易烊千璽，他很酷。女兒挺關注內地偶像的，會介紹給我，之前還跟我說過范丞丞、蔡徐坤等等。」

陳奕迅透露女兒為王一博、易烊千璽還有範丞丞等年輕偶像著迷，說著說著，老父親泛起一股醋意：「我有時候忍不住跟女兒說，我跟你的一些偶像碰過面，他們見到我都會叫一聲『Eason哥』的！」他還很驕傲的說「也許他們比我紅，但是我的地位比他們高」。

粉絲們看到這樣「胡攪蠻纏」的陳奕迅，紛紛感嘆「陳奕迅真的是很真實，一點都不低調」，還有網友看穿了他內心深處的脆弱，評論道「這麼多人就你年紀最大，當然屬你地位高」，屬實是刺痛了一位老父親的小心臟。

陳奕迅原定在今年開展巡迴演唱會，卻由於疫情 取消，目前仍沒有重開計畫。日前網上傳出有公司自稱是該演唱會的主辦方並正在招商，被陳奕迅經紀公司迅速闢謠。聲明表示，該公司冒充主辦方意圖矇騙，對外行使詐騙 斂財行為，請不要誤信。