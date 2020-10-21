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吳佩慈怒了…紀曉波遭友控告欠債千萬？ 「我們要反告」

娛樂新聞組／綜合報導
吳佩慈(右)與紀曉波曾在微博曬恩愛。（取材自微博）
吳佩慈(右)與紀曉波曾在微博曬恩愛。（取材自微博）

台灣女星吳佩慈和富商未婚夫紀曉波交往多年，為他生下2子2女，今年8月傳出紀曉波有財務危機，甚至還把送給吳佩慈的雙層豪華海景豪宅拿來三度抵押給財務公司籌錢。最近紀曉波更被爆欠債1億港幣（約1290萬美元），甚至遭友人一狀告上法院。對此，吳佩慈表示沒有此事，還稱「我們會反告他」。

綜合媒體報導，紀曉波被爆出遭友人逄宇峰向香港高等法院提告追債，上訴書透露，他曾多次答應紀曉波口頭借款，但紀曉波違反協議，沒在去年12月底依期還款，欲追討1億元本金加利息。

紀曉波近年財務糾紛連環爆，與母親擔保公司租用香港豪宅爆出欠租超過541萬人民幣（約80.9萬美元），吳佩慈事後澄清，「因防疫緣故，私人公司員工尚未回辦公室辦公，忘存了一張支票，就變成晚付款了會所十幾天租金」，之後立刻付清。

不僅如此，今年8月紀曉波旗下公司「博華太平洋」在港股股價暴跌到僅剩1分錢。

至於為紀曉波生下4個孩子的吳佩慈，外界好奇「貴婦生活」是否告吹？但她似乎沒有受到影響，8月照常嗑鍋，9月還推薦起朋友送的面膜，動態備受關注。

吳佩慈富商男友紀曉波育有2女2子。（取材自微博）
吳佩慈富商男友紀曉波育有2女2子。（取材自微博）

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