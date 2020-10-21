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舒淇抵京閉關小S獻策 吳尊隔離大秀六塊肌

娛樂新聞組／綜合報導
舒淇正在北京，進行隔離14天。（取材自Instagram）
舒淇正在北京，進行隔離14天。（取材自Instagram）

舒淇自從2016年與馮德倫結婚之後，專心家庭生活，先前曾在微博發文「暫告演員生涯，承蒙錯愛，江湖再見」，但隨後表示只是調養身體，仍會繼續工作。近期舒淇前往北京工作並隔離14天，先前就在Instagram貼出準備登機照，留言一個字：「起！」眾多圈內好友紛紛留言祝「一路平安」。

之後她在社交網站上載在機場候機的照片，只見她「全副武裝」上陣，除了戴上有護罩的膠片遮面及口罩，又戴上手套，確保萬無一失，還擺出V字勝利手勢拍照，童心未泯！

舒淇隨後在Instagram錄製影片，影片中她托住下巴說：「到囉，要隔離了，14天，做甚麼好咧？」讓不少網友紛紛給意見，有人提議拍14天影片，也有人要她補眠、追劇，小S徐熙娣也給意見︰「我有很多動漫推薦。」

男星吳尊同樣因飛到中國工作在酒店隔離14天，熱愛運動的他隔離期間依舊「靜不下來」，日前在微博分享自己模仿李小龍的招牌動作，還因此登上熱搜。

香港01報導，吳尊表示看完「李小龍傳奇」後便產生想做運動的念頭，影片中看見吳尊身手靈敏，不斷揮出空拳，每個動作都非常流暢。

41歲的他裸上身露出六塊腹肌與結實的胸肌，網友還笑言問他：「你就說是不是出來炫耀腹肌的」，吳尊親自回覆：「大方炫耀也要有本事的。」另外也有不少女網友直呼「我再戀愛了！」

吳尊隔離期間扮李小龍做運動。（視頻截圖）
吳尊隔離期間扮李小龍做運動。（視頻截圖）
舒淇機場候機時「全副武裝」。（取材自Instagram）
舒淇機場候機時「全副武裝」。（取材自Instagram）
吳尊隔離期間扮李小龍做運動。（視頻截圖）
吳尊隔離期間扮李小龍做運動。（視頻截圖）

李小龍 微博 北京

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