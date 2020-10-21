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陳奕迅當訓狗師 嘆荷包「乾硬化」了

娛樂新聞組／綜合報導
陳奕迅在疫情間養成打網球、健身的習慣。（圖：環球音樂提供）
陳奕迅在疫情間養成打網球、健身的習慣。（圖：環球音樂提供）

香港男歌手陳奕迅（Eason）近大半年因「疫」情工作近乎全面「冰封」，自嘲得了重病染上「嚴重荷包乾硬化兼且急性發錢寒」。

陳奕迅時隔兩年推出全新粵語單曲「致明日的舞」，日前他接受台媒視訊訪問，談到歌詞溫暖富正能量，輕快的旋律讓人想要翩翩起舞，更是開心在鏡頭前跳舞，可愛破表。

陳奕迅去年原訂25場演唱會因社運局勢動盪全取消，今年又因疫情工作幾乎停擺，他坦言自己也是受災戶，「幸好我不是花很多錢的人，還有一點點剩來過活的人，好久沒有收入了」；他待在家裡，當起兩隻愛犬的「訓狗師」，「牠們偶爾會有一些激烈對話，花時間了解牠們為什麼會互咬？現在牠們變好朋友。」讓愛打架的毛孩成為好友。

他憶起2013至2016年常因巡演不在家，連女兒也消遣他「其實你在家裡有點不太習慣耶」，他打趣台灣電台說他上升星座是愛家的巨蟹座，近年他特別戀家，「我跟我女兒的相處也多了，多點機會去聊天，16歲是一個很多疑問的一個年紀、我也是，大家都互相問大家」，甚至也很open和女兒聊男女間的反應與思想，自己也在疫情間養成打網球、健身的習慣。

新歌「致明日的舞」邀來新生代創作人林家謙譜曲、Oscar填詞，他表示很喜歡跟年輕人合作，充滿熱情和動力；並談到作曲人國中時，他去他學校宣傳專輯，林家謙送了他ipod，裡面滿是自己的創作，直到2017年在頒獎典禮再遇，對方已是創作新星，兩人也再度牽起緣份，「很久沒有一起玩音樂，我現在又回到錄音室做音樂的東西，開始做三年前林家謙激發我做專輯的心態」。

陳奕迅推出全新粵語單曲「致明日的舞」。（圖：環球音樂提供）
陳奕迅推出全新粵語單曲「致明日的舞」。（圖：環球音樂提供）

疫情 台灣 健身

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