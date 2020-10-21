周星馳發律師函 駁欠巨債「對造謠者追責到底」

周星馳駁斥拖欠巨債，放話「對造謠者追責到底」。（本報資料照片）

港星周星馳 （星爺）被爆為了支付與新文化傳媒在2017年簽下的的對賭協議，有財務危機，但20日周星馳透過大陸律師發聲明，澄清「被指拖欠投資 巨額債務之報導並非真實情況」。

周星馳前陣子被爆旗下公司Premium Data Associates Limited（PDAL），曾向上海新文化作對賭合約，於2016年至2019年四年內賺到10.4億元人民幣（約1.6億美元）的票房利潤，若未能達標的話就要賠償差價。今年6月中，有傳媒發現星爺於3月13日將山頂豪宅「天比高」扺押套現還債。

針對這件事，北京市京師律師事務所封躍平律師，20日在微博貼出周星馳委託發表的律師聲明，提到「個別新聞媒體為博取流量和關注，惡意誤導公眾，發布針對周先生及其公司財務狀況的諸多不實報導，造謠周先生因電影 投資對賭失敗，拖欠投資方巨額債務，捏造並歪曲事實」。對此嚴正澄清，最後也說：「我們鄭重警告相關媒體，立即停止對周先生不實信息的發布和傳播，新聞媒體雖有言論自由，但也受法律約束，對造謠者，我們將追責到底！」

58歲的周星馳許多作品在很長的時間內都有巨大的影響，《大話西遊》系列、《喜劇之王》等電影更是不少影迷心中的經典傑作。這封律師函一出，許多影迷都為周星馳鳴不平。

據了解，「美人魚」的續集「美人魚2」仍然由周星馳執導，明年上映不會有什麼問題。