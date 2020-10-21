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Twins教煮飯…阿Sa獲讚用心 阿嬌挨酸「3歲小孩也會」

娛樂新聞組／綜合報導
蔡卓妍在小紅書教大家煲入秋轉季必飲的「雪梨湯」。（視頻截圖）
蔡卓妍在小紅書教大家煲入秋轉季必飲的「雪梨湯」。（視頻截圖）

香港女子團體Twins的鍾欣潼（阿嬌）與蔡卓妍（阿Sa），近日不約而同在小紅書分享烹飪日常。阿嬌分享自己準備蔬果可頌的過程，遭網友吐槽「連三歲小朋友都可以做到」；阿Sa則教大家煲「雪梨湯」，獲讚「實用有心思」。

香港01報導，阿嬌早前在內地發生意外後已全面復工，她日前分享一部約2分鐘的短片，寫著，「我發現做飯是件很有意思的事情！你們看我做的可頌，是不是高顏值有食慾，而且真的不長胖，太適合正在減肥的我，做西餐也不是很難嘛。」

鍾欣潼洗水果，分享自己煮早餐的過程。（視頻截圖）
鍾欣潼洗水果，分享自己煮早餐的過程。（視頻截圖）

不過影片前半部、將近一分鐘的內容完全與煮食無關，只是以不同角度拍攝阿嬌睡醒起床，及不斷把玩一杯水的場面。接著只見阿嬌先從冰箱拿出現成的可頌麵包，然後清洗蔬果並切片，再將食材放進可頌，「精心製作」的蔬果可頌就大功告成。

據報導，這段分享被網友狠狠吐槽，認為她只是簡單地把幾片水果放進可頌，連三歲小孩都會，「前面鋪排了一半的時間，以為是大餐，結果只切了幾個水果」、「好尷尬，可以直接從雪櫃開始」；而阿嬌切橙的鏡頭更足足重複播放八次，讓網友開玩笑建議，「如果切這麼多次都切不到，不如換一把刀」。

另一頭的阿Sa則透過影片教大家煮「雪梨湯」，她說：「雪梨能潤肺清燥、清熱降火，化痰止咳。是時候煲個雪梨湯水潤肺排除毒素，既能美容又可養陰清熱。」同樣是兩分鐘的教學，阿Sa的煲湯教學大獲好評，網友紛紛稱讚他的分享實用用心。

蔡卓妍教大家煲的「雪梨湯」的材料。（視頻截圖）
蔡卓妍教大家煲的「雪梨湯」的材料。（視頻截圖）

鍾欣潼終於完成蔬果牛角包。（視頻截圖）
鍾欣潼終於完成蔬果牛角包。（視頻截圖）

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