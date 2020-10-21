我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾827萬 加州破88萬例

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

賈樟柯突告別平遙影展 平遙官方：他自以為是退出

娛樂新聞組／綜合報導
平遙國際電影展創始人賈樟柯，日前無預警宣布退出影展。 （中新社）
平遙國際電影展創始人賈樟柯，日前無預警宣布退出影展。 （中新社）

中國導演賈樟柯日前突然宣布，他與他的團隊明年起將退出自己一手創立的平遙國際電影展，把影展交給政府。對此，平遙縣委宣傳部回應，指賈樟柯「自以為是」地宣布退出了，政府方面還沒有對策。

新浪網引述《中國慈善家》報導，對於賈樟柯團隊退出平遙國際電影展一事，平遙縣委宣傳部表示，「他（賈樟柯）自己自以為是地宣布（退出）了，和誰也沒有溝通，省、市、縣裡都不知道。我們政府一貫的態度都是市場運作、公司主辦，我們是支持人家辦的。」

平遙縣委宣傳部工作人員指出，因為宣布退出非常突然，政府方面還沒有對策，「這麼大的事情，現在還定不下以後怎麼辦，也沒有定誰來接管的問題。」

香港文匯報報導，平遙國際影展創始人賈樟柯，日前在第四屆平遙國際電影展最後一天的公開活動中，突然宣布「可能今年是我們這個團隊做的最後一屆平遙國際電影展」，並感謝平遙和幫助過平遙影展的人。

賈樟柯指出，離開是為「讓平遙國際電影展擺脫賈樟柯的陰影，讓它獲得獨立的生命力這是非常急需的，所以我們選擇在它強壯的時候離開。」之後，影展將交給平遙政府。

據報導，隨後，著名女演員、賈樟柯太太趙濤亦發文告別平遙電影展，「再見平遙影展！賈導再也不用為影展求人了，也終於可以睡覺了，我還挺開心的。」

影展 電影 中國

上一則

劉濤公然示愛王珂「怎麼這麼可愛」 破除婚變傳聞

下一則

試萬元針灸…馬伊琍離婚腥夫一年 坦承靠身心科苦撐

延伸閱讀

賈樟柯退出平遙影展：下屆起由中國政府主辦

賈樟柯退出平遙影展：下屆起由中國政府主辦
「小事兒」入圍平遙影展 21歲導演成最年輕入圍者

「小事兒」入圍平遙影展 21歲導演成最年輕入圍者
胡歌顛覆形象演逃犯 「南方」導演刁亦男：他很積極…

胡歌顛覆形象演逃犯 「南方」導演刁亦男：他很積極…
波士頓經文處慶雙十 線上祝賀、影展、抽獎

波士頓經文處慶雙十 線上祝賀、影展、抽獎

熱門新聞

張文慈（右二）曬與八兩金（左二）、葉小霆（右一）合照。（取材自Instagram）

「香港最醜男」八兩金25歲兒子曝光 嚇呆網友

2020-10-18 01:07
齊秦(左)與黃品源日前在北京聚餐。（取材自微博）

60歲齊秦臉部肌膚緊實 卻被頸紋曝年齡

2020-10-17 03:09
王梓芠稱自己被強逼拍攝影片。（取材自微博）

「如懿傳」女星偷情人夫？正宮挺5個月孕肚抓姦

2020-10-16 23:21
楊冪工作室17日公開美照，展現好身材。（取材自微博）

楊冪外套僅穿一半 渾圓豪乳曲線畢露

2020-10-17 22:17
大陸網紅woppei平日是網拍服飾模特兒。（取材自微博）

網紅爆料男星約玩 王嘉爾？吳亦凡？王一博？大家猜

2020-10-11 02:17
洪金寶被拍到不用輪椅，能站起來行走。（取材自微博）

健康好轉？68歲洪金寶不用輪椅「站起來了」

2020-10-18 03:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚
紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶
川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？

川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？
投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證
最後一場辯論還搶話？川普：講話若中斷會發瘋

最後一場辯論還搶話？川普：講話若中斷會發瘋