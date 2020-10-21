賈樟柯突告別平遙影展 平遙官方：他自以為是退出

平遙國際電影展創始人賈樟柯，日前無預警宣布退出影展。 （中新社）

中國 導演賈樟柯日前突然宣布，他與他的團隊明年起將退出自己一手創立的平遙國際電影展 ，把影展交給政府。對此，平遙縣委宣傳部回應，指賈樟柯「自以為是」地宣布退出了，政府方面還沒有對策。

新浪網引述《中國慈善家》報導，對於賈樟柯團隊退出平遙國際電影 展一事，平遙縣委宣傳部表示，「他（賈樟柯）自己自以為是地宣布（退出）了，和誰也沒有溝通，省、市、縣裡都不知道。我們政府一貫的態度都是市場運作、公司主辦，我們是支持人家辦的。」

平遙縣委宣傳部工作人員指出，因為宣布退出非常突然，政府方面還沒有對策，「這麼大的事情，現在還定不下以後怎麼辦，也沒有定誰來接管的問題。」

香港文匯報報導，平遙國際影展創始人賈樟柯，日前在第四屆平遙國際電影展最後一天的公開活動中，突然宣布「可能今年是我們這個團隊做的最後一屆平遙國際電影展」，並感謝平遙和幫助過平遙影展的人。

賈樟柯指出，離開是為「讓平遙國際電影展擺脫賈樟柯的陰影，讓它獲得獨立的生命力這是非常急需的，所以我們選擇在它強壯的時候離開。」之後，影展將交給平遙政府。

據報導，隨後，著名女演員、賈樟柯太太趙濤亦發文告別平遙電影展，「再見平遙影展！賈導再也不用為影展求人了，也終於可以睡覺了，我還挺開心的。」