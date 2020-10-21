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劉濤公然示愛王珂「怎麼這麼可愛」 破除婚變傳聞

娛樂新聞組／綜合報導
劉濤(左)早前和丈夫王珂一起在綜藝節目亮相。(取材自微博)
劉濤(左)早前和丈夫王珂一起在綜藝節目亮相。(取材自微博)

大陸女星劉濤在某綜藝節目受訪，自認是「靠意志力活著的女人」，採訪片段日前被曝出，劉濤的老公第一時間轉發並告白妻子，讚她「諸葛一生唯謹慎，呂端大事不糊塗」，隨後劉濤在底下留言回覆「你怎麼這麼可愛」，兩人的甜蜜互動，讓離婚傳言不攻自破。

網易娛樂報導，劉濤2007年閃嫁「京城四少」之一的王珂，但婚後王珂生意虧損欠上億巨債，兩人婚姻面臨挑戰。婚後一度退出娛樂圈的劉濤為了替丈夫還債，重回螢光幕前，而兩人婚變傳聞從沒斷過。

上月劉濤曾發文：「當感到無力的時候，是該思考？該停泊？該逃避？還是該如何是好？如果像洋蔥一樣一層一層剝開自己的內心，只發現，也許努力到最後，我的與眾不同也只是因為有勇氣。」該內容迅速引發網友熱議，不少人懷疑劉濤的家庭出現變故，甚至傳出其老公再次破產

不過隔日劉濤立即否認傳聞，並透露自己是因為父親去世而有些感傷。

據報導，王珂隨後即針對他炒貨幣虧損12億的傳聞，發布長文回應，而該次發聲便是為了劉濤，「因為想到你，這個樂觀，勤奮、持家、充滿勇氣的中國女人，每每取得一點點小小成績，定會有鋪天蓋地的造謠和抹黑迎面而來。」

最後王珂寫道，「無論風雨蒼黃，我們都會一起」，並在文末落款「愛你的王」，深情告白劉濤。

劉濤和丈夫王珂早前在綜藝節目一起亮相。（取材自微博）
劉濤和丈夫王珂早前在綜藝節目一起亮相。（取材自微博）

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