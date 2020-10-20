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佟麗婭4歲兒奶聲奶氣要她多吃點 「媽媽你都瘦成啥樣了」

娛樂新聞組／綜合報導
佟麗婭和兒子的日常互動受到網友關注。(取材自微博)
佟麗婭和兒子的日常互動受到網友關注。(取材自微博)

大陸女星佟麗婭日前分享了一段與兒子睡前聊天的視頻，配文：「昨晚臨睡前和小肥朵兒關於吃飯問題的討論…看來他對媽媽的身材有點嫌棄…」

來源：YouTube

鳳凰網報導，視頻中的，四歲的朵朵心疼媽媽太瘦了，奶聲奶氣的要求媽媽多吃點：「媽媽你都瘦成啥樣了，吃大餐的時候多吃一點吧。」佟麗婭則靈魂拷問回應兒子：「那朵朵你能少吃一點嗎？你都胖成什麼樣子了？」

朵朵還認真的問媽媽小孩子該怎麼減肥，最後母子倆約定一個減肥一個增肥。母子有愛的聊天互動日常萌化網友：「朵朵太可愛了！」、「暖心小肥朵！姐姐吃胖點！」

網易娛樂報導，也有網友調侃稱，小伙子，長大就知道了，你媽媽這樣的身材是多少姑娘求都求不來的，不得不說，孩子幼小的心靈中，真的天真可愛。

佟麗婭於2014年和男星陳思誠結婚，並育有一子朵朵。原本幸福的三口之家卻因陳思誠被拍到與兩美女一起過夜後，屢屢傳出婚變流言，陳思誠更因此被網友痛罵渣男。

雖然，佟麗婭最終選擇原諒了陳思誠，但是外界傳聞仍舊不斷，甚至有爆料稱兩人其實早已經簽了離婚協議，但一直未獲證實。

其實，據了解，佟麗婭和陳思誠的夫妻關係一直都非常穩定。今年8月佟麗婭生日時，陳思誠準時發文祝福，之後沒幾天，他更被拍到現身橫店探班佟麗婭。

另外，夫妻倆參也與了電影「我和我的家鄉」的拍攝，兩人更是在微博為電影賣力做宣傳，力破婚變謠言。

佟麗婭和兒子的日常互動受到網友關注。(取材自微博)
佟麗婭和兒子的日常互動受到網友關注。(取材自微博)

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