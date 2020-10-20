尷尬！王一博金鷹獎受訪疑答非所問 網友轟：語無倫次

王一博拿下金鷹獎觀眾最喜愛男演員獎，但在受訪時被指答非所問。(取材自微博)

第13屆金鷹節頒獎晚會日前登場，後台央視記者採訪環節，有網友發現王一博在回答時語無倫次，引起了對方不小尷尬。比如問到對「金鷹三十，迎風而礪」有何理解，王一博的回答是「會有挑戰性，也會有可能性。」記者沒聽懂，接著問「怎麼理解這句話」，而王一博答道「就是我剛才解釋的那句」。記者為了化解尷尬直接說：「我再琢磨一下」。

網易娛樂報導，此前，有網友爆料，孟美岐、楊超越、王一博等偶像被紅網點名沒文化。據悉，紅網是湖南省黨網官方、湖南省政務網。該文章表示，術業有專攻並不是偶像沒文化的藉口，由此引發網友熱議。

去年9月，王一博曾轉發一文章，並配文「於我而言，湖南這個城市充滿了驚喜與魅力，創新改變世界，和我一起為湖南點讚！」很多眼尖的網友批評，湖南什麼時候變成一個城市了？隨後，王一博也認識到自己犯了常識性錯誤，快速刪除，並在改正後再次發送。

很多網友表示，連小學生都不會把省和市混淆，王一博卻犯這種常識性錯誤，難不成真是個文盲？

報導說，如今王一博在金鷹獎受訪疑答非所問，又被網友批評，語無倫次。