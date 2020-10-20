我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

復工的故事／超前部署+防疫到位 餐廳賺錢 員工拿獎

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

尷尬！王一博金鷹獎受訪疑答非所問 網友轟：語無倫次

娛樂新聞組／綜合報導
王一博拿下金鷹獎觀眾最喜愛男演員獎，但在受訪時被指答非所問。(取材自微博)
王一博拿下金鷹獎觀眾最喜愛男演員獎，但在受訪時被指答非所問。(取材自微博)

第13屆金鷹節頒獎晚會日前登場，後台央視記者採訪環節，有網友發現王一博在回答時語無倫次，引起了對方不小尷尬。比如問到對「金鷹三十，迎風而礪」有何理解，王一博的回答是「會有挑戰性，也會有可能性。」記者沒聽懂，接著問「怎麼理解這句話」，而王一博答道「就是我剛才解釋的那句」。記者為了化解尷尬直接說：「我再琢磨一下」。

網易娛樂報導，此前，有網友爆料，孟美岐、楊超越、王一博等偶像被紅網點名沒文化。據悉，紅網是湖南省黨網官方、湖南省政務網。該文章表示，術業有專攻並不是偶像沒文化的藉口，由此引發網友熱議。

去年9月，王一博曾轉發一文章，並配文「於我而言，湖南這個城市充滿了驚喜與魅力，創新改變世界，和我一起為湖南點讚！」很多眼尖的網友批評，湖南什麼時候變成一個城市了？隨後，王一博也認識到自己犯了常識性錯誤，快速刪除，並在改正後再次發送。

很多網友表示，連小學生都不會把省和市混淆，王一博卻犯這種常識性錯誤，難不成真是個文盲？

報導說，如今王一博在金鷹獎受訪疑答非所問，又被網友批評，語無倫次。

上一則

網驚：「鋼鐵人」早就預測「美國隊長」結局

下一則

74歲戲霸李保田久違現身金鷹獎 等機遇復出

延伸閱讀

任達華奪金鷹視帝 港星第一人

任達華奪金鷹視帝 港星第一人

「我們的故事」出版 大時代縮影

「我們的故事」出版 大時代縮影
網紅爆料男星約玩 王嘉爾？吳亦凡？王一博？大家猜

網紅爆料男星約玩 王嘉爾？吳亦凡？王一博？大家猜
王一博賽車被撞 質問對手「有病嗎」

王一博賽車被撞 質問對手「有病嗎」

熱門新聞

張文慈（右二）曬與八兩金（左二）、葉小霆（右一）合照。（取材自Instagram）

「香港最醜男」八兩金25歲兒子曝光 嚇呆網友

2020-10-18 01:07
齊秦(左)與黃品源日前在北京聚餐。（取材自微博）

60歲齊秦臉部肌膚緊實 卻被頸紋曝年齡

2020-10-17 03:09
王梓芠稱自己被強逼拍攝影片。（取材自微博）

「如懿傳」女星偷情人夫？正宮挺5個月孕肚抓姦

2020-10-16 23:21
楊冪工作室17日公開美照，展現好身材。（取材自微博）

楊冪外套僅穿一半 渾圓豪乳曲線畢露

2020-10-17 22:17
大陸網紅woppei平日是網拍服飾模特兒。（取材自微博）

網紅爆料男星約玩 王嘉爾？吳亦凡？王一博？大家猜

2020-10-11 02:17
洪金寶被拍到不用輪椅，能站起來行走。（取材自微博）

健康好轉？68歲洪金寶不用輪椅「站起來了」

2020-10-18 03:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢

移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢
以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了

以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了
勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌

勸阻勿在地鐵內吸大麻 亞裔老婦被推下鐵軌
太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離

太激烈！憂總統大選日抗議再現 華裔紐約客欲逃離
川白終場辯論 對手回答問題時 另1人「麥克風消音」

川白終場辯論 對手回答問題時 另1人「麥克風消音」