久不營業不怕粉絲流失？胡歌淡定回一句

常常是「失蹤人口」的胡歌並不擔心粉絲流失。(取材自微博)

胡歌日前受訪被問及「長時間不營業擔不擔心粉絲流失」，胡歌淡定回答道：「你可以去看看其他人的。」有網友對此紛紛表示，胡歌的回答太讚了，人格魅力爆棚。

網易娛樂報導，胡歌在受訪中說：「我覺得我跟我的粉絲之間的關係是彼此信任的，然後同時我覺得，我始終還是把自己當作是用作品說話的一個演員。」

他更自信地笑稱：「我也很開放，這三個月大家看不到我，你可以去看看其他人的，但我相信等到我下一個新的作品出來的時候，大家還會關注我的。」

在去年4月因「南方車站的聚會」入圍 坎城影展 後，胡歌就彷彿銷聲匿跡了一般，直到今年9月，胡歌才有了動靜，電視劇「繁華」官宣。該劇以金宇澄的小說 滬語為藍本，用上海話描繪了1960年代的都市，講述了阿寶、胡升和小毛的上海往事。胡歌的角色是阿寶，官博只是正式宣布為胡歌。

胡歌個性低調，鮮少發文分享近況，有時甚至一消失就是三個月，胡歌因此被形容是「失蹤人口」。

粉絲紛紛留言：「我覺得胡歌現在給人的感覺完全不是那種流量和普通的演員歌手能比的了，他更像一位藝術家」、「好演員不正是靠演技靠作品嗎」、「他不需要這些花裡胡俏的東西！」、「誰會走呢」、「只要你來，我就會赴約啊」。

也有網友說，「好演員是用作品說話」、「期待胡歌更多優秀作品，也期待能多一點點營業」。也有許多粉絲感佩，在演藝圈人人爭C位的年代，胡歌就是一股清流。他溫潤如流水，而流水不爭先，爭的是滔滔不絕。