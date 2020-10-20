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王箏自爆老公偷吃嫩妹 阿朵心疼：好女子為何不被珍惜

娛樂新聞組╱綜合報導
王箏在微博自曝稱其丈夫出軌。(取材自微博)
王箏在微博自曝稱其丈夫出軌。(取材自微博)

中國女歌手王箏日前在微博自曝丈夫出軌，坦言四年前就曾抓包老公與一名年輕女子裸聊，王箏隱忍多年，沒想到兩人依舊保持不正當關係，她忍無可忍選擇在網上公開。好友歌手阿朵看了心疼表示，「沒人知道那麼善良的妳經歷著什麼樣的噩夢，那麼好的女子為什麼不被珍惜！」

網易娛樂報導，王箏自爆老公出軌後，發文談及自己15年婚姻失敗，感嘆愛總會消失，「我之前是太懶了，懶得拆穿，懶得推翻，我忙著改變自己，忙著保護家庭，忙著尋找他還愛我的證據，忙著告訴我的心理醫生我真的好了，但其實都是徒勞，天下無難事，只要肯放棄啊婦女，愛總會消失啊婦女。」字字句句令人看得心酸。

1905電影網報導，好友阿朵回憶起與王箏夫婦的點滴往事表示，「必須承認年輕時的我看男人的眼光很差，那時我看著這個男人追了妳六年就很感動，以為他會珍惜你會對你好，只有我替他說了好話讓你接受他……。」阿朵接著鼓勵王箏，「這一篇必須翻過去，要重新為自己活」。

據報導，王箏曾談到對男人出軌的看法：「此時此刻的痛，哪怕是難過到不能呼吸，但這都是人生經驗中非常小的一段記憶，一切都會過去。」

王箏曾是活躍歌壇的流行歌手，因一首「我們都是好孩子」走紅，代表作有「越單純越幸福、「對你說」等，其創作的歌曲「相愛」還被收錄在韓紅個人專輯中。

中國 電影 微博

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