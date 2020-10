甄子丹在社交平台PO出一張年輕時練習功夫的照片。(取材自Instagram)

以武打片聞名的香港 男星甄子丹 近日在社交平台發布一張年輕時練習功夫的照片,照片中的他樣子相當清澀,左腳抬高接近90度,右手可在頭頂上方觸左腳鞋底,柔軟度驚人。

香港01報導,甄子丹在該帖中留言說:「Throwback to my younger days. I was practicing hours and hours of martial arts a day.」說明這張照片是他年輕時習武期間拍下的照片,他更在句末以英語形容這是「熱情與奉獻」。

今年已經57歲的甄子丹功夫了得,其習武生涯其實由他會走路就已開始。

出生於廣東廣州的甄子丹,母親原本是名女高音,直至生下甄子丹後身體開始不佳,其後開始習拳練武,成為了著名的武術家和太極高手,更在波士頓創辦了中國 武術研究所。她也在甄子丹會走路開始就讓他習武,練出一身好功夫,為這位當代功夫影星奠定星途。