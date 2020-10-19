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黃軒演狙擊高手 竟被「死人」踢傷臉…

娛樂新聞組／北京19日電
黃軒在新劇中飾演曾經的王牌狙擊手。（取材自微博）
黃軒在新劇中飾演曾經的王牌狙擊手。（取材自微博）

由黃軒主演的電視劇「瞄準」正在熱播中，他近日受訪時說：「這次演了蘇文謙，下次我會想試試劇中陳赫飾演的池鐵城，首次飾演狙擊高手真是挺不錯的新鮮體驗」。

中新網報導，「瞄準」講述松江解放之初，黃軒飾演的曾經的王牌狙擊手搭檔蘇文謙，與陳赫飾演的池鐵城因信仰分歧而走上對立面，在一次次生死對決、信仰交鋒中，最終走向不同命運的故事。

值得一提的是，黃軒一改近兩年的職業劇戲路，首次在年代劇中飾演槍技卓絕而又舉槍為善的狙擊高手蘇文謙。談到為何會接下這一角色，黃軒直言蘇文謙的人設非常吸引他，「從絕不拿槍到拿起槍，再到燃起對生命的使命感。這個人物挺有意思，他在八天內，不斷改變想法」。接到劇本之初，黃軒一口氣連看十集，認真分析了角色，「他表面上很冷靜，但內心壓了很多事情，有自己的掙扎、愧疚」。

飛簷走壁、滿城追逐、街頭火併……黃軒在劇中有不少大場面動作戲，大部分都是自己完成的。不過，拍槍戰戲時偶爾也有意外發生，「有次拍攝，我拿著槍，跑上樓去追一個『日本兵』，他被打死後會滾下樓。沒想到，他滾下來的時候，正好我在打槍，他的靴子一腳踢到了我臉上……好在沒有什麼大事情，臉上的傷兩三天就好了」。

這兩年，黃軒佳作不斷，既有「芳華」、「妖貓傳」等知名高票房電影，又有「創業時代」、「完美關係」等掀起話題熱度的電視劇。「電影和電視劇演員的界限越來越模糊。現在有很多精品劇集，所以演員不會完全局限於去拍電影」，黃軒表示，自己會一直嘗試各類角色，期待在演繹的道路上不斷突破。

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