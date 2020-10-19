何炅合作劉濤狂誇大氣 丟直球「這搭檔要不要定下來？」

何炅在主持金鷹節頒獎時發表了一番感言，他將一段話送給46歲的自己。（取材自微博）

名主持人何炅近日主持金鷹節頒獎，發表感言時將一段話送給46歲的自己，「兩年一次的金鷹節，兩年一次的頒獎晚會，我都在這裡，好像在這裡看到了時間的流逝。」並表示希望「老朋友一直在，新朋友越來越多。」搭檔劉濤則在一旁含笑看著他，畫面十分感人。46歲的何炅一直都充滿正能量和活力，帶給人溫暖和力量。

網易娛樂報導，第30屆中國 電視金鷹獎暨第13屆中國金鷹電視藝術節頒獎晚會的兩位主持人由何炅、劉濤攜手亮相。

主持完金鷹獎頒獎典禮後，何炅還曬出和劉濤的合影，寫道：「感謝我的好搭檔劉濤，那大氣明亮穩穩的光沐浴著我，讓我也踏踏實實不緊張。這個搭檔好，要不要定下來呀？」劉濤隨後轉發道：「感謝我的好朋友何炅，那溫柔真切暖暖的心感染著我，讓我也安安心心不慌張。這個約定好，隨時點名隨時到啊！」

何炅在演藝圈不只以專業度，也以好人緣出名。日前，何炅在618晚會上為站在自己身後的一排新人讓出鏡頭，特意彎下腰從新人面前走過，暖心舉動感動網友。不過有趣的是，攝影 師和導播似乎沒有理解何炅的用意，鏡頭全程聚焦在何炅身上，結果新人們全被攝影師「截了頭」。