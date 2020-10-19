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鞠婧禕又爆耍大牌！無視保鏢打飛路人手機 捂臉上車

娛樂新聞組／綜合報導
鞠婧禕耍大牌傳聞不是第一次出現。（取材自微博）
鞠婧禕耍大牌傳聞不是第一次出現。（取材自微博）

被稱為「4000年第一美女」的中國女星鞠婧禕，近日又被爆出耍大牌。網上近日傳出一段視頻，她的保鏢直接打飛拍攝者的手機，鞠婧禕則全程無視，引發熱議。

網易娛樂報導，當時鞠婧禕在橫店拍戲，出來時前呼後擁，還有人專門拿著大黑傘遮住她。這時，有路人拿出手機拍攝，卻被鞠婧禕的保鏢一巴掌把手機打飛，鞠婧禕則全程捂著臉上了保母車。

對此，不少網友吐槽鞠婧禕耍大牌，不少明星都被拍，卻沒有這樣打掉他人手機的。但也有粉絲解釋稱拍照者是代拍，「這麼拍本來就不合適」。

其實，這不是鞠婧禕第一次被爆料耍大牌，當時粉絲也澄清說是代拍。8月初就有網友曝光一段視頻。當時鞠婧禕等人乘坐公共電梯時，把原來在電梯裡的人趕了出去，待清空電梯後鞠婧禕一行人才進去。在視頻開頭，可以聽到很響亮的一句男聲「出來」，不知是工作人員還是現場保安在維護秩序，督促電梯內的人員趕緊出電梯。

視頻曝出後引發不少爭議，有網友表示電梯是公共設施，在公共場合將他人趕下來有些過分。隨後，有鞠婧禕的粉絲出來澄清說，當時是機場保安為了維持秩序，才叫出了在電梯裡搶位的代拍。

但不少網友翻出舊帳，指出鞠婧禕之前拍攝「新白娘子傳奇」時，就在拍攝期及宣傳期有耍大牌嫌疑，傳出讓劇組等她、還多次使用替身，爭議不斷。

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