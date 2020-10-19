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任達華奪金鷹視帝 港星第一人

娛樂新聞組╱綜合報導
任達華（左）、童瑤分獲金鷹獎最佳男女演員。（取材自微博）
任達華（左）、童瑤分獲金鷹獎最佳男女演員。（取材自微博）

港星任達華憑藉「澳門人家」勇得中國電視金鷹獎最佳男演員，成為首位摘得這一榮譽的香港演員；童瑤憑藉「大江大河」獲得最佳女演員。

新浪娛樂報導，任達華在得獎感言中感謝了「澳門人家」幕後人員，太太家人女兒，和所有支持我的朋友和愛我的朋友。「這個獎，對我來說是一個鼓勵，我會繼續努力拍多一些好的作品給大家。」新視后童瑤則表示，「演員這個職業特別幸福，會繼續努力」。

王一博、趙麗穎憑藉「陪你到世界之巔」、「知否知否應是綠肥紅瘦」獲得觀眾喜愛的男女演員。報導指出，趙麗穎在感言中表示：「上次來是4年前，金鷹獎見證了我的成長，我希望能一直被觀眾喜愛，也希望更多演員被觀眾喜愛。」

報導稱，王一博則自稱金鷹獎新朋友，「我拿的是觀眾喜愛的男演員獎，目前可能是支持我的人，作為我的觀眾再喜歡我，接下來，我會更加努力，再用一些運氣，努力配得起這個獎。」

此外，孔笙憑藉「大江大河」獲得最佳導演，馬繼紅憑藉「外交風雲」獲得最佳編劇；「大江大河」、「長安十二時辰」、「破冰行動」、「知否知否應是綠肥紅瘦」、「小歡喜」、「共產黨人劉少奇」、「都挺好」獲得最佳電視劇。

王一博（右）、趙麗穎獲第30屆金鷹獎觀眾喜愛的男女演員。（取材自微博）
王一博（右）、趙麗穎獲第30屆金鷹獎觀眾喜愛的男女演員。（取材自微博）

澳門 趙麗穎 導演

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