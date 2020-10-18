譚維維新輯不火？ 發文羨慕流量歌手

譚維維羨慕流量歌手的言論掀起熱議。(取材自微博)

中國 歌手譚維維日前發長文為新專輯「3811」沒受到關注而感慨，「這一刻，我承認我羨慕那些流量歌手」。此番言論引發網友熱議。有網友直言，宣傳不到位的「鍋」不該扔到流量明星身上。網友並說，比起其他默默無聞的歌手，有一千萬粉絲的譚維維的關注度已經很高。

中新網報導，譚維維在深夜感慨為新專輯花了很多時間和心血，但還是有很多人壓根不知道。她直言，曾經灑脫地為「做自己」而驕傲，但代價就是失去市場和關注。

譚維維的感嘆隨後引起網友的熱議，張靚穎、韓紅、沈騰、蔣欣等多位明星在這條微博 下轉發留言，表達對新專輯的鼓勵和支持，但也有人質疑，營銷新專輯卻要拿流量來「拉踩」，還有人疑惑，這樣的當紅歌手也會面臨發歌人不知的困境嗎？

其實，早在今年5月，高曉松的節目中就提到了譚維維的新專輯，6月底時譚維維還發起了新歌首唱會，但就像她在微博中所說的，大多數人都不曾知道。

譚維維在微博中寫道出團隊告訴她的話，「姐姐，沒有用的，現在除非是熱門綜藝、影視劇，要麼就是有話題有流量的歌手，不然就你這麼發專輯發歌的，很難被關注。更何況，你的音樂一點兒也不市場，年輕人怕是沒有耐心去了解、喜歡更不會感興趣……這就是現實！」

譚維維坦承，自己也會在這樣的無聲無息中感到失落，「這一刻，我承認我羨慕那些流量歌手了。這就是現實，沒有任何不妥。這就是現實，殘酷卻必須要去面對！」

這番言論也引發了爭議，有網友說，團隊宣傳工作不到位，但不應該把「鍋」扔到流量明星身上。有網友說，比起其他默默無聞的歌手，譚維維的關注度已經足夠高，「您有一千多萬的微博粉絲，至少關注你的會有一半去聽吧」，有網友認為她操之過急，流量歌手不代表沒實力歌不好。