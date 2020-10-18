內衣配皮褲 楊冪賣弄性感翻車

楊冪的皮褲遭到網友吐槽。（取材自微博）

大陸女星楊冪 憑藉著亮麗外型、性感身材再加上精湛演技，多年以來擁有許多影迷，即便已經是一個小孩的媽依舊美麗，但她近日接拍的廣告代言造型卻翻車了。

楊冪工作室近日秀出多張楊冪穿著黑色背心式內衣照片。楊冪一頭偏分波浪長髮，身穿黑色運動背心搭配皮褲，大秀完美馬甲線，身上還披著牛仔外套，露出另一邊肩線。渾圓豪乳也一覽無遺，性感又帥氣，讓粉絲跪求「有沒有外套脫掉的照片」。

貓眼娛樂報導，楊冪強大氣場讓內衣廣告引發注目，但廠商設計的造型卻也引發熱議。皮褲與背心的造型被粉絲批「太拖後腿」，認為和楊冪以往的造型沒有什麼區別，有粉絲表示「希望楊冪明天回母校北電，公司在造型方面給點力」。

楊冪的私下穿搭很受網友喜愛，她的穿搭也一直被網友當作模板。日前她為雜誌拍攝的封面照也被網友吐槽，她穿著前短後長的白裙裝，搭上字母 黑絲襪被認為「很土」，還有網友扒出同款絲襪才149元人民幣 。

報導指出，楊冪的工作順利，感情生活也引起外界關注，她先前與小3歲男星魏大勛傳出緋聞，更傳出對方向她求婚，卻被她拒絕，讓外界猜測可能是她曾失婚，對婚姻仍有陰影。