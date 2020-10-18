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金鷹女神宋茜太胖？ 趙露思手滑點讚挨罵

娛樂新聞組／綜合報導
宋茜曬出一組泳裝照，用好身材回懟網友。（取材自微博）
宋茜曬出一組泳裝照，用好身材回懟網友。（取材自微博）

第13屆金鷹女神宋茜的造型，是這兩天熱度最高的話題，她身穿金色戰袍，被網友吐槽「史上最豐滿的金鷹女神」。但女星趙露思「手滑」點讚了一條關於宋茜金鷹女神造型的吐槽帖，引發另一波熱度，雖然趙露思事後發文道歉，但還是被宋茜粉絲罵翻。

綜合媒體報導，金鷹節開幕當天，金鷹女神宋茜從天而降，身穿金色長袍戴皇冠。在群訪環節，宋茜直言禮服重達15公斤，拍照時她都不敢動。但有不少網友吐槽宋茜穿上這身禮服顯得很笨拙，而且整體設計凸顯宋茜腰粗，身材線條不好看。

批評宋茜造型的網友不少，近日因陳芊芊大火的趙露思也不小心「手滑」點讚了一條關於宋茜的吐槽帖，雖然她火速撤回，還是引起了粉絲關注。

趙露思事後發文向宋茜道歉，稱是在瀏覽翻動頁面時不小心點讚，一秒就撤回了，「造成了困擾實在是對不起對不起。」

而趙露思點讚、趙露思道歉反超越宋茜相關話題，上了熱搜榜第一。

不過，宋茜似乎心情未受影響，她曬出了一組泳裝照，並配文，「Hi~閒嗎，來玩水啊」，照片中的中宋茜身穿一襲黑白泳衣，貌似用實際好身材回懟網友。且兩人還互相關注了，對此，網友紛紛大讚「宋茜大氣！」

不過，宋茜粉絲數量也因此從4920萬漲到了4932萬，3天時間漲粉12萬，稱得上意外的收穫。

對於趙露思的點讚行為，有網友怒懟，「別的明星手滑被罵得不行，怎麼到這裡就是明星也是人要吃瓜」。

趙露思以電視劇「傳聞中的陳芊芊」暴紅，近日她主演的「我喜歡你」也剛下檔，她和宋茜兩人從未合作過，也沒有公開同框過，這次兩人可說是「不打不相識」。

趙露思點讚宋茜金鷹女神造型的吐槽帖，意外引發議論。（取材自微博）
趙露思點讚宋茜金鷹女神造型的吐槽帖，意外引發議論。（取材自微博）

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