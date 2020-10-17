趙麗穎生日 馮紹峰微博送祝福 評論瞬間被淹沒

馮紹峰微博為趙麗穎送生日祝福。（取材自微博）

16日是中國 藝人趙麗穎 的生日，馮紹峰在趙麗穎的微博 評論中為老婆送上生日祝福，卻瞬間被粉絲的海量留言淹沒，馮紹峰無奈發文：「我的生日祝福評論，瞬間被淹沒。」

綜合媒體報導，馮紹峰當天下午到趙麗穎動態評論區留言為她慶生，一句「老婆生日快樂」，還附上「鮮花」、「愛心」、「蛋糕」小表情。然而由於穎寶粉絲眾多，所以馮紹峰的生日祝福評論位置不是太亮眼，因此很多網友都調侃以為他是假號。

隨後馮紹峰還特意發布一條動態自侃：「我的生日祝福評論，瞬間被淹沒」。他還在評論中在線卑微求撈：「哪位好心人幫我撈一下。」網友笑翻：「哈哈哈哈，一大堆人撈二叔！」、「祝你媳婦生日快樂！」

據報導，李冰冰當天也發微博曬合照為趙麗穎慶生，並寫道：「唱歌有點甜、跳舞有點酷的麗穎生日快樂，祝你有覺睡有錢花開開心心常歡笑。」

照片中，兩人身著同款，對著鏡頭相依合影，粉絲紛紛表示：「兩位大美女同框真的好養眼！」

報導說，趙麗穎和李冰冰關係這麼好，其實也是基於她們都是和頌傳媒公司的。其實和頌傳媒就是李冰冰妹妹李雪的公司，和頌在成立後就簽約趙麗穎，成為合作關係，所以李冰冰和趙麗穎私下也有很多交流，兩位既是前後輩也是一個公司的，像姐妹也無可厚非。