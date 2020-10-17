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金鷹節翻車／宋茜女神成災難現場 挨批史上最豐滿

娛樂新聞組／綜合報導
「金鷹女神」宋茜在第13屆中國金鷹電視藝術節開幕式現場。（新華社）
「金鷹女神」宋茜在第13屆中國金鷹電視藝術節開幕式現場。（新華社）

唱跳女團出身的中國藝人宋茜，在戲劇方面創出一片天，還被票選為第13屆金鷹女神。金鷹節開幕晚會16日舉行，宋茜頭戴皇冠、穿上金光閃閃的女神戰袍，緩緩從天而降，但有網友批評她感覺腰都沒了，看起來很胖，直言「缺點全都露！」，還封她為史上最豐滿的金鷹女神。

綜合媒體報導，最令觀眾期待的金鷹女神成為史詩級災難現場，宋茜壓軸亮相金鷹節晚會，網友全傻眼。在「下一站是幸福」中因為身材吸引到小奶狗的宋茜，這次身材完全沒有線條，顯得很壯，甚至因為禮服問題，產生了「小肚腩」的錯覺，被網友嘲諷膀大腰圓，歷屆最醜，有人說：「這造型看哭我了」、「我的眼神盡量保持在脖子以上，只看臉。」

除了身材災難，宋茜在儀態方面也不夠大氣從容，看起來還有幾分緊張，有網友表示：「簡直大型翻車現場，令人沒眼看。」

報導說，其實這一身戰袍可不輕，宋茜於受訪時透露禮服將近15公斤，裡裡外外總共穿了4件，真的容易讓人看起來很腫。有網友就覺得穿了4件衣服才這樣，宋茜的身材已經算很好了。

此外，網上還有宋茜穿著禮服在場外被工作人員在兩邊牽著走的畫面，看起來真的行動不易，不過卻有網友看了直呼：「在場外走，居然看起來比在台上好看」，認為舞台的死亡燈光也影響戰袍美感。

宋茜穿女神戰袍登台，被網友批腰都沒了。（取材自微博）
宋茜穿女神戰袍登台，被網友批腰都沒了。（取材自微博）
宋茜被封為史上最豐滿的金鷹女神。（取材自微博）
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