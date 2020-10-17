金鷹節翻車／宋威龍油臉爆痘 化妝藏不住

宋威龍臉泛油光還冒痘痘。（取材自微博）

中國 21歲男星宋威龍在人氣陸劇「以家人之名」中飾演「凌霄」，身材挺拔，深情帥臉收穫不少粉絲。他16日和劇中搭檔譚松韻、張新成一起登上金鷹節開幕晚會獻唱「看得最遠的地方」，三人合體讓粉絲尖叫，不過網友卻發現特寫一拉，宋威龍帥臉爆痘，就連化妝都藏不住，引起熱議，紛紛直呼「弟弟拍戲熬夜了吧！」、「心疼！最近應該很累吧！」宋威龍的皮膚狀態更登上微博 熱搜榜。

宋威龍顯然也看到網友討論，晚間發文「害！都是夜戲惹的禍」，不過過沒多久又將該則內容刪除，似乎是不希望粉絲過於擔心。網友則表示，熬夜拍戲難免爆痘，不過帥哥長痘還是帥啦！

另據搜狐報導，宋威龍當天的的皮膚顯得很暗淡，臉部還分布很多痘痘，浮粉也很嚴重，油光滿面，整體看起來慘不忍睹，並且嚴重消瘦，臉上幾乎沒有什麼肉，以致面頰凹陷，顏值降低。

翻車的明星還不止如此。眾所周知，舞台妝一向要比生活妝濃，但此次金鷹節女星的妝卻有些過於濃厚了。一向走清新路線的譚松韻畫了大紅唇和亮閃閃的眼影，和本身粉色的禮服裙不協調。

國民閨女關曉彤和童瑤搭檔出演歌舞「世界上另一個我」，兩人這次的亮相也同樣暴露一些問題。童瑤的妝容在鏡頭下一片斑駁，眉毛也很搶鏡。關曉彤則輸在身材上。因為骨架大，所以哪怕關曉彤腿長腰細身材好，也難逃顯胖的尷尬，尤其是和瘦削的童瑤站在一起，更顯得壯實。