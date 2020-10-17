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71歲劉松仁近照曝光 狀態好轉 消瘦依舊

娛樂新聞組／綜合報導
劉松仁的生日蛋糕造型非常別緻，還貼心地放置了八個壽桃。（取材自微博）
劉松仁的生日蛋糕造型非常別緻，還貼心地放置了八個壽桃。（取材自微博）

香港演員劉松仁近日過71歲生日，他的好友曬出一張他生日當天所拍的照片。照片中的他頭戴棒球帽，身穿黑白條紋T卹，脖子上還掛著一副耳機，看起來比之前好了不少，只是依然還是很瘦，尖下巴明顯。

鳳凰網報導，劉松仁自2015年拍完TVB最後一部劇「華麗轉身」後，就再也沒有接拍TVB的作品。這幾年，劉松仁將自己大部分時間都花在音樂劇「利瑪竇」的籌備與演出上，這也是他多年來一直想要實現的夢想。

劉松仁將自己大半生的心血都放在演藝事業上，為觀眾帶來無數經典作品。如今的他，仍舊在為完成自己的夢想而奔波。

然而就在今年初，劉松仁被港媒曝出疑似中風。有媒體拍到他的身體狀況大不如從前，不僅消瘦許多，連走路都需要人攙扶。不久，有記者拍到劉松仁和太太現身醫院，面對記者詢問，劉松仁也只是簡短地回應了一句「謝謝關心」。

據報導，自劉松仁被傳中風消息後，這大半年來，他鮮少出現公眾場合。2月10日，劉松仁與好友米雪拍了一組手持紅包的照片。此時的劉松仁，右手依然插在上衣口袋中。

米雪5月24日出席活動時，被問到劉松仁近況，她兩次強調劉松仁應該不是中風，只是在後台跌倒，需要休息。

報導說，米雪8月23日又在社交平台發布一組她與劉松仁的九宮格照片。照片中，她和劉松仁戴著口罩，正在公園跑步。可見，這幾個月來，劉松仁的狀態好轉不少。

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