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慶祝一秒鐘歸來…70歲張藝謀 給電影寫情書

娛樂新聞組／綜合報導
70歲張藝謀給電影寫情書。（視頻截圖）
70歲張藝謀給電影寫情書。（視頻截圖）

由大導演張藝謀執導的新作「一秒鐘」日前發布「慶祝歸來」版預告片，視頻裡飄著一股濃濃年代感，在「劇透」的同時，也通過頗有象徵意味地慶祝中國電影市場回溫。

羊城晚報報導，「一秒鐘」的故事靈感來源於張藝謀的真實經歷，講述了張九聲（張譯飾）與劉閨女（劉浩存飾）因一場電影結下不解之緣。

「咱們這地方放場電影，那可是大事呀」，預告片藉著台詞展現了在那個電影仍然「稀缺」的年代，人們對電影的熱愛和期盼。誰料一場意外，電影無法放映，放映員范電影（范偉飾）動員所有人齊力搶救膠片，從兩面沖洗到擦拭風乾，膠片上的影像越發清晰。在過程中，張九聲和劉閨女也展開了膠片搶奪戰。

本片是張藝謀暌違6年的又一部現實題材作品，70歲的張藝謀講述了一段深藏在記憶中的光影故事。對於創作緣由，他在親筆信中寫道：「我永遠也忘不了小時候看電影時的情景，那種難言的興奮和快樂就像一場夢。電影陪伴我們長大，夢陪伴我們一生。」

在停擺六個月後，中國電影院全面復工，之後影市迅速回溫。十一檔期間，中國電影市場年度票房突破人民幣100億元（約14.8億美元）。對此張藝謀表示：「每一個導演心中都有一團燃燒的火，永遠不會熄滅，這就是電影。」

電影院 中國 導演

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