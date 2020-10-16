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最受寵星女郎非她莫屬 周星馳打感情牌盼林允續約

娛樂新聞組╱綜合報導
周星馳（左）連林允的家長也見過了。（取材自微博）
周星馳（左）連林允的家長也見過了。（取材自微博）

喜劇天王周星馳（星爺）歷年來培養出不少「星女郎」，但許多由星爺一手捧紅的很多都鬧翻收場，唯一一位仍互有聯絡交心的，似乎只有「美人魚」主角林允。儘管林允跟星爺的約還有數年才期滿，傳聞星爺為了留住林允，主動要求和林允加簽經紀合約，避免「肥水落外人田」。

綜合香港01、中時報導，林允自出演「美人魚」後星途暢旺，電影、劇集、綜藝邀約不斷，展現極高吸金力；星爺看好「美人魚2」上映後，林允人氣勢必更上一層樓，打算加碼簽約金，希望能將林允綁在身邊；私下星爺也對林允大打感情牌，獻聲力挺林允上節目，還任由對方開玩笑，似乎把對方當女兒疼愛，但因加簽合約年限非常長，所以林允還沒做最後確認。

從重金求林允續約傳聞，可以看出林允是星爺最愛的星女郎 ，媒體求證周星馳續約一事，星爺暫無回應。

周星馳和多位星女郎傳緋聞，例如朱茵、莫文蔚、張柏芝等，其中又以和朱茵的一段情最受到外界矚目。報導指出，朱茵上「金星秀」，被問過去和周星馳到底是什麼關係？朱茵先是顧左右而言他，僅稱：「我們拍戲的時候是一對好的對手」，主持人金星逼問是否對星爺動過心？朱茵則婉轉說：「才華的人都比較（有）怪癖，就不太好相處」。

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