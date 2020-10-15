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李晨初戀牛萌萌 旁若無人擁抱男友

娛樂新聞組／綜合報導
牛萌萌。（取材自微博）
牛萌萌。（取材自微博）

曾是李晨初戀的37歲女星牛萌萌，日前被拍到和男友葉靜和外出用餐，摟腰牽手還在電梯裡擁抱。

牛萌萌2003年憑藉電視劇「楊門虎將」柴郡主一角打開知名度，不過她最為人所知的還是曾和李晨、張默有過一段情。近年逐漸淡出演藝圈的她，今年6月驚傳吸毒遭逮。

網易娛樂報導，葉靜2003年與劉燁、孫儷合作知青題材劇「血色浪漫」，飾演冷面殺手寧偉，當時的他還是一位身材顏值都在線的小鮮肉，現在身材發福，怕是很多人都認不出了。

知情人透露，牛萌萌與葉靜已經戀愛多年，感情穩定甚至已經談婚論嫁，她表示暫時不會拍戲，而是選擇做一些與互聯網相關的工作，包括網劇、網紅經紀與電商直播，尋求未來發展的更多可能性。

據報導，牛萌萌和葉靜當天和朋友在某飯店聚餐。進入飯店在提供健康碼期間，牛萌萌手輕碰葉靜的腰，兩人頭挨著頭，肩靠著肩，非常親密地一起看手機，隨後葉靜和牛萌萌牽手上電梯，兩人在電梯上還抱起來，旁若無人的感覺！葉靜口罩戴得可能有點不舒服，牛萌萌幫他繫好口罩的帶子，還想要幫他戴上，看起來很親密。

聚餐結束後，葉靜和好友開心聊著天，牛萌萌跟在兩位身後，隨後牛萌萌心情特好地和好友告別，葉靜走向牛萌萌，牛萌萌主動伸出手，與葉靜十指相扣，非常甜蜜！最後，葉靜先把好友送到公寓樓下，他點燃一根香菸與好友一番告別後上車，與牛萌萌一起回家。

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