鄧超、鹿晗後 陳赫也吐槽這檔節目…不給飯吃還逼打工

鄧超也曾發文吐槽這檔節目太苦。（取材自微博）

男星陳赫近日曬出一張搞怪自拍照，他發文號召大家晚上12點時一起去收聽交通廣播，並吐槽「哈哈哈哈哈」節目組，稱節目組太不靠譜了，不給飯吃逼得他半夜出來打工，而且自己還沒錢吃早飯。他寫道：「大家都來聽聽吧，要不然連早飯都無了。」

網易娛樂報導，陳赫正在錄製一檔新節目，名為「哈哈哈哈哈」，網友爆料稱凌晨3點時，節目還在播出，鹿晗 還有打電話給陳赫的電台直播間進行節目錄製，不得不說節目組真是太認真了。

此前，一同錄製的鄧超 和鹿晗日前發文吐槽這檔節目太苦，鄧超曬出嘉賓們睏意十足的照片，配文「你們誰出來負責？」還＠節目組。鹿晗也發文吐槽，直言稱：「節目組，我呢還能扛求你們放過老鄧頭，看他都油成什麼樣兒了，哈哈哈哈哈。」並配上自己和鄧超的合影，吐槽節目組。

此前，陳赫在錄製「乘風破浪的姐姐」成團之夜時被強烈抵制，網友對於陳赫的加入紛紛表示不滿。首先，不少網友紛紛在網上開罵節目組的操作，「乘風破浪的姐姐」節目組最開始的初衷是為了重新定義30+女性，而成團之夜邀請的嘉賓除了梁靜以外，全部都是男嘉賓。其次，網友們還認為，陳赫作為一個身上有出軌黑料的男明星，不應該被邀請加入節目嘉賓陣容，開啟了瘋狂抵制行為。

被抵制後，陳赫在個人社交帳號曬出一張雙手抱頭的圖片，似乎很痛苦也很無奈，並配文「笑吧~」疑似回應爭議，不得不說這樣的心理素質已經很優秀了。