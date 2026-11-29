美搖滾樂團「海灘男孩」成員麥克洛夫辭世 享壽85歲
美國搖滾樂團海灘男孩創始成員麥克洛夫辭世，享壽85歲，家屬證實死訊但未透露死因；他曾與團員共創多首經典歌曲。
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美國搖滾樂團海灘男孩創始成員麥克洛夫辭世，享壽85歲，家屬證實死訊但未透露死因；他曾與團員共創多首經典歌曲。
美國媒體今天報導，美國知名搖滾樂團「海灘男孩」（The Beach Boys）創始成員麥克洛夫（Mike Love）已辭世，享壽85歲。
法新社報導，麥克洛夫的公關人員阿特曼（Katie Altman）已向多家美國媒體證實他的死訊，但未透露他的逝世地點及死因。
阿特曼告訴美國娛樂週刊「綜藝」（Variety）、音樂雜誌「滾石」（Rolling Stone）及其他美媒：「我懷著由衷敬意分享這個消息，麥克洛夫今晚在家人陪伴下辭世。」
麥克洛夫以男中音歌聲及特立獨行的舞台風格聞名，他在加州南部陽光普照的環境中長大，深受當地無所不在的衝浪文化影響。
1961年，麥克洛夫與共同創辦人布萊恩威爾森（Brian Wilson）、卡爾威爾森（Carl Wilson）、丹尼斯威爾森（Dennis Wilson），以及友人艾爾賈丁（Al Jardine）組成「海灘男孩」樂團。
他曾共同創作並主唱Surfin' USA、California Girls等經典歌曲，並長年擔任樂團台前主唱。
麥克洛夫是美國知名搖滾樂團「海灘男孩」的創始成員之一，該團於1961年成立，並由他與布萊恩威爾森、卡爾威爾森、丹尼斯威爾森及艾爾賈丁共同組成。 美國媒體報導他已辭世，公關人員也向多家媒體證實死訊，表示他是在家人陪伴下離世；不過，對於逝世地點與死因，相關人士並未進一步說明。 麥克洛夫以男中音歌聲和鮮明舞台風格聞名，長年擔任樂團台前主唱，並共同創作、主唱Surfin' USA、California Girls等經典歌曲，對樂團聲名影響深遠。
精華 FAQ
麥克洛夫是美國知名搖滾樂團「海灘男孩」的創始成員之一，該團於1961年成立，並由他與布萊恩威爾森、卡爾威爾森、丹尼斯威爾森及艾爾賈丁共同組成。
美國媒體報導他已辭世，公關人員也向多家媒體證實死訊，表示他是在家人陪伴下離世；不過，對於逝世地點與死因，相關人士並未進一步說明。
麥克洛夫以男中音歌聲和鮮明舞台風格聞名，長年擔任樂團台前主唱，並共同創作、主唱Surfin' USA、California Girls等經典歌曲，對樂團聲名影響深遠。
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