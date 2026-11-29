美國知名搖滾樂團「海灘男孩」（The Beach Boys）創始成員麥克洛夫（Mike Love）辭世，享壽85歲。（美聯社檔案照片）

AI摘要 文章摘要整理： 美國搖滾樂團海灘男孩創始成員麥克洛夫辭世，享壽85歲，家屬證實死訊但未透露死因；他曾與團員共創多首經典歌曲。

美國媒體今天報導，美國知名搖滾樂團「海灘男孩」（The Beach Boys）創始成員麥克洛夫（Mike Love）已辭世，享壽85歲。

法新社報導，麥克洛夫的公關人員阿特曼（Katie Altman）已向多家美國媒體證實他的死訊，但未透露他的逝世地點及死因。

阿特曼告訴美國娛樂週刊「綜藝」（Variety）、音樂雜誌「滾石」（Rolling Stone）及其他美媒：「我懷著由衷敬意分享這個消息，麥克洛夫今晚在家人陪伴下辭世。」

麥克洛夫以男中音歌聲及特立獨行的舞台風格聞名，他在加州 南部陽光普照的環境中長大，深受當地無所不在的衝浪文化影響。

1961年，麥克洛夫與共同創辦人布萊恩威爾森（Brian Wilson）、卡爾威爾森（Carl Wilson）、丹尼斯威爾森（Dennis Wilson），以及友人艾爾賈丁（Al Jardine）組成「海灘男孩」樂團。

他曾共同創作並主唱Surfin' USA、California Girls等經典歌曲，並長年擔任樂團台前主唱。