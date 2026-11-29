「星際大戰」女星蒂娜西蒙斯辭世 留下逾300部作品
曾演出《星際大戰》《007》與《黑暗騎士》等片的英國女星蒂娜西蒙斯，在自宅公寓離世，好友瑪德琳史密斯證實消息並表達深切哀悼。
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曾演出《星際大戰》《007》與《黑暗騎士》等片的英國女星蒂娜西蒙斯，在自宅公寓離世，好友瑪德琳史密斯證實消息並表達深切哀悼。
曾參演「星際大戰六部曲：絕地大反攻」、「007」系列以及「黑暗騎士」等多部好萊塢鉅片的英國資深女星蒂娜西蒙斯（Tina Simmons），近日傳出在自宅公寓離世的消息。
與她擁有近一甲子交情的「龐德女郎」女星瑪德琳史密斯（Madeline Smith）對外證實此一噩耗，難過直言好友獨自在家中離世實在太殘酷。
瑪德琳史密斯從1968年起便與蒂娜西蒙斯相識，她發表聲明哀悼，表示自己得知蒂娜被發現陳屍於公寓時徹底崩潰，直呼這件事太可怕，也不捨摯友孤單離開人世，並期盼能盡快為這個親愛的靈魂籌辦追思會。
蒂娜西蒙斯生前作風低調，始終未曾對外公開真實年齡。她在長達60年的演藝資歷中，累積了超過300部影視作品。除了親自上陣演戲，蒂娜西蒙斯過去還曾為奧斯卡影后梅莉史翠普（Meryl Streep）及海倫米蘭（Helen Mirren）擔任專業替身。
她不僅在1983年的「星際大戰六部曲：絕地大反攻」詮釋「反抗軍女技師」令影迷印象深刻，更是少數橫跨漫威與DC兩大宇宙的演員。她的演出足跡遍及「黑暗騎士」、「超人3」、「超人4」、「女超人」、「不可能的任務」等片。
消息由與她交情近60年的「龐德女郎」女星瑪德琳史密斯對外證實。她得知好友在公寓中被發現後相當震驚，也公開表達哀痛與不捨。 她在長達60年的演藝生涯中累積超過300部影視作品，曾參演《星際大戰六部曲：絕地大反攻》、《007》系列、《黑暗騎士》等多部知名大片。 因為她的作品不只包含《黑暗騎士》這類DC相關電影，也演出《超人3》、《超人4》、《女超人》等作品，展現跨系列、跨宇宙的廣泛參與。
精華 FAQ
消息由與她交情近60年的「龐德女郎」女星瑪德琳史密斯對外證實。她得知好友在公寓中被發現後相當震驚，也公開表達哀痛與不捨。
她在長達60年的演藝生涯中累積超過300部影視作品，曾參演《星際大戰六部曲：絕地大反攻》、《007》系列、《黑暗騎士》等多部知名大片。
因為她的作品不只包含《黑暗騎士》這類DC相關電影，也演出《超人3》、《超人4》、《女超人》等作品，展現跨系列、跨宇宙的廣泛參與。
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