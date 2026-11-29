蒂娜西蒙斯驚傳離世。(取材自Ｘ平台)

AI摘要 文章摘要整理： 曾演出《星際大戰》《007》與《黑暗騎士》等片的英國女星蒂娜西蒙斯，在自宅公寓離世，好友瑪德琳史密斯證實消息並表達深切哀悼。

曾參演「星際大戰 六部曲：絕地大反攻」、「007」系列以及「黑暗騎士」等多部好萊塢 鉅片的英國資深女星蒂娜西蒙斯（Tina Simmons），近日傳出在自宅公寓離世的消息。

與她擁有近一甲子交情的「龐德女郎」女星瑪德琳史密斯（Madeline Smith）對外證實此一噩耗，難過直言好友獨自在家中離世實在太殘酷。

瑪德琳史密斯從1968年起便與蒂娜西蒙斯相識，她發表聲明哀悼，表示自己得知蒂娜被發現陳屍於公寓時徹底崩潰，直呼這件事太可怕，也不捨摯友孤單離開人世，並期盼能盡快為這個親愛的靈魂籌辦追思會。

蒂娜西蒙斯生前作風低調，始終未曾對外公開真實年齡。她在長達60年的演藝資歷中，累積了超過300部影視作品。除了親自上陣演戲，蒂娜西蒙斯過去還曾為奧斯卡 影后梅莉史翠普（Meryl Streep）及海倫米蘭（Helen Mirren）擔任專業替身。

她不僅在1983年的「星際大戰六部曲：絕地大反攻」詮釋「反抗軍女技師」令影迷印象深刻，更是少數橫跨漫威與DC兩大宇宙的演員。她的演出足跡遍及「黑暗騎士」、「超人3」、「超人4」、「女超人」、「不可能的任務」等片。