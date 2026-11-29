美國實境秀明星蔻依卡戴珊(右)與姊姊金卡戴珊(左)說，從此不會再跟風韓式美容。(路透資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 蔻依卡戴珊在播客中透露，自己與金卡戴珊赴南韓嘗試美容療程後臉部變形，連母親都一度崩潰落淚，所幸最終沒有留下後遺症。

美國實境秀明星蔻依卡戴珊(Khloé Kardashian)透露，她與姊姊金卡戴珊(Kim Kardashian)去南韓 嘗試美容療程時，臉被搞得「變形」，兩人從此不會再跟風韓式美容。

美國八卦媒體Page Six報導，42歲蔻依在播客節目「Khloé in Wonder Land」中與好友拉拉安東尼(La La Anthony)聊到那趟前往以先進護膚聞名的南韓之行，說當時她們「什麼都想試、什麼都想做」。這位前MTV節目主持人也一同前往，聽到蔻依回憶往事時大笑。

蔻依說：「金和我回來時臉都變形了，你回來卻很漂亮，搭飛機回程更是雪上加霜。金看起來像『Family Guy』裡的史威威(Stewie)。」安東尼說，一行人整趟旅程都待在室內，因為外貌的關係，沒辦法離開飯店。蔻依說：「第一天，我們把臉搞砸了，只能坐在飯店房間裡。」

她接著說：「如果有人問起，我們也不知道到底做了什麼，因為我們就是相信醫師。現場有翻譯，我們就說『好，沒問題，這個劑量，很好』。你躺在檯子上，他們對你做了一些事，你才想說『喔，原來我們談好的是這個？』」

後果似乎相當嚴重。蔻依回憶，母親克里斯詹娜(Kris Jenner)看到金的臉時哭了，還問金，是不是永遠毀了。蔻依說，兩人經歷這次失敗的療程後，幸好後來「一切都恢復原狀」，沒有留下任何後遺症。蔻依還開玩笑說：「真的很好玩，我們應該再去一次。」

金當時確實有記錄自己在南韓接受美容療程的過程，時間是2025年8月。同行者還有她的好友史蒂芬妮蘇加納米(Stephanie Suganami)以及美容專家凡妮莎李(Vanessa Lee)。李事後告訴「娛樂今夜」(Entertainment Tonight)，她發揮專業，帶著這群女生進行療程，「這趟旅程對我來說，是要嘗試更多侵入性的項目。南韓的色素沉澱技術、緊緻身體的儀器，以及生物刺激劑促進皮膚光澤的療程，一直都在我的待辦清單上」。