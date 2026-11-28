凱蒂佩芮與男友杜魯多近期在歐洲旅遊，法國總統馬克宏(左)入鏡被當成「電燈泡」。（取材自katyperry IG）

AI摘要 文章摘要整理： 凱蒂佩芮與加拿大前總理杜魯多歐洲旅遊放閃，自拍中馬克宏意外入鏡成為話題；她也分享新髮型與戀情心境，兩人感情持續受矚目。

美國歌手凱蒂佩芮（Katy Perry）與加拿大前總理杜魯多 （Justin Trudeau）交往後，感情生活備受關注。兩人近日展開歐洲之旅，從義大利 威尼斯到法國都留下足跡，凱蒂佩芮還在社群公開一張自拍，沒想到法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）竟在背景中露出笑容，意外成為這組情侶照的第三主角，讓粉絲笑翻。

這趟旅行中，凱蒂佩芮也大方展示新造型，剪去原本的長髮，以俐落鮑伯頭亮相。她在貼文中以「鮑伯短髮的歐洲首秀」形容新髮型，還分享與杜魯多在威尼斯街頭的合照，以及兩人出席正式場合的畫面。唯獨馬克宏的意外現身最出乎意料，網友紛紛留言調侃：「法國總統怎麼跑來了？」還有人形容她像是在旅行途中解鎖各國領袖的隱藏關卡。

這段戀情之所以受到矚目，也與兩人的身分背景有關。凱蒂佩芮過去曾與奧蘭多布魯（Orlando Bloom）訂婚，兩人育有一女，2025年結束關係；她早年也曾與英國喜劇演員羅素布蘭德（Russell Brand）結婚，婚姻維持約兩年。杜魯多則在2023年宣布與妻子蘇菲（Sophie Grégoire）分居，兩人育有3名子女。

兩人於2025年7月傳出交往，據悉是在凱蒂佩芮前往加拿大蒙特婁舉辦巡迴演唱會時結識。對這段感情，她曾在接受「時人」（People）雜誌訪問時透露，自己一直期待能遇上一段足以稱為傳奇的愛情，甚至曾和心理治療師談過這份渴望。

她形容，人生中有許多精彩的事物，唯獨愛情曾像是缺少的一塊拼圖，直到這段感情出現，才有了不同的感受。她也將巡迴演唱會帶來的最大收穫，形容為遇見生命中的摯愛。

談起杜魯多，凱蒂佩芮特別欣賞男方對她工作的支持，對方不只熟悉她的歌曲與歌詞，也願意理解她的事業。她認為兩人在內心價值與感受上有不少共通點，對這段關係充滿感謝。如今兩人一起出遊、公開分享生活點滴，也讓外界持續關注這對跨界情侶的戀情發展。