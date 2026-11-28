「沙丘：第三部」與「復仇者聯盟：末日崛起」將於12月18日正面對決。（取材自IMDb）

AI摘要 文章摘要整理： 《沙丘：第三部》與《復仇者聯盟：末日崛起》將同於12月18日上映，導演丹尼維勒納夫對撞期感到失望，但仍希望兩大強片能同創票房熱潮。

「沙丘：第三部」（Dune: Part Three）與「復仇者聯盟 ：末日崛起」（Avengers: Doomsday）確定同於12月18日上映，兩部大片正面對決，已被影迷戲稱為「Dunesday」，呼應2023年「Barbie芭比 」與「奧本海默」同日上映掀起的「Barbenheimer」熱潮。不過，「沙丘」系列導演丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）坦言，得知迪士尼將漫威 新片排在同一天上映時，他「深感失望」，原本期待第三部作品終於能有一次正常的上映檔期，沒想到又遇上強敵。

Variety報導，維勒納夫接受「時代」雜誌專訪時回憶，第一集「沙丘」在疫情尾聲上映，雖然票房表現不錯，但當時電影市場環境艱困；第二集原本安排在秋季上映，又因好萊塢編劇及演員罷工，延至冬末推出，票房成功得來不易。

他原以為第三集終於能避開疫情及罷工等干擾，順利在預定檔期上映，沒想到迪士尼將「復仇者聯盟：末日崛起」改至同一天。他直言：「我深感失望。」但「沙丘：第三部」早已承諾在這個檔期推出，並安排IMAX放映，已不可能更改日期，只能接受現實，並「向電影之神祈禱」。

維勒納夫形容，「復仇者聯盟」是「龐然大物」，「沙丘」雖然沒有對方那麼龐大，卻是「性感的小動物」，也有相當強大的火力，希望電影能夠存活下來。他認為，兩部作品同檔上映，反而可能創造影史上最盛大的票房周末之一。談到是否與漫威正面競爭，他則說：「絕對不是。那是一頭暴龍。」

「沙丘：第三部」改編自法蘭克赫伯特（Frank Herbert）的小說「沙丘救世主」，由提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）、千黛亞（Zendaya）、佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）等人主演。維勒納夫透露，電影並非完全忠於原著，開場一場約15分鐘的戰役，在小說中僅以一句話帶過；他也調整契妮的角色設定，讓她成為反對保羅政權、主張弗瑞曼人應自行爭取解放的人物。

此外，佛蘿倫絲普伊也參演「復仇者聯盟：末日崛起」，兩片撞期讓影迷關注她屆時如何安排宣傳行程。維勒納夫目前也正籌備新一集詹姆士．龐德（James Bond）電影。他表示對新計畫感到十分興奮，並強調不打算大幅改變龐德的角色本質，而是希望保留傳統特色，再融入自己的電影視角。

「沙丘：第三部」與「復仇者聯盟：末日崛起」將於12月18日正面對決。取材自IMDb