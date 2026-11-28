童星出身的茱蒂佛斯特，多次獲得奧斯卡影后肯定。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 茱蒂佛斯特首次替迪士尼動畫《歡迎光臨魔法秘境》獻聲反派邪惡女王，並以英法雙語演出；影片則以少女比莉的魔法冒險與自我探索為主軸。

兩屆奧斯卡 影后茱蒂佛斯特 (Jodie Foster)藉著「歡迎光臨魔法秘境」(Hexed)首次挑戰動畫反派，成為電影中處處針對女主角比莉的邪惡女王，對於這個角色，茱蒂佛斯特坦言，「我演得很壞，就是因為能夠使壞，配音才有樂趣。」而迪士尼 甚至看中了她的語言天賦，讓她成為英語和法語版的配音人。

茱蒂佛斯特坦言，因為自己的身高只有150公分，幾乎很少有人找她出演心術不正、對權力追求毫不掩飾的壞蛋，而「歡迎光臨魔法秘境」不僅是她第一部動畫作品，也讓她得以在電影中用英文和法文雙語為邪惡女王使壞到底。

該片導演傑森漢德(Jason Hand)表示：「邪惡女王大概是這部電影中最難塑造的角色。我們希望她確實是一個壞人，但同時也要讓她具有強烈的企圖心，並且真心相信自己所做的一切都是正確的。」

迪士尼團隊表示，茱蒂佛斯特非常享受這個角色，也覺得詮釋反派非常有趣，她非常享受透過這個角色盡情展現表演魅力。茱蒂佛斯特笑說：「沒錯，我真的非常興奮，因為這次終於有機會演出迪士尼反派角色了！尤其是像邪惡女王這樣的角色。她其實有兩個面向。她對外宣稱自己所做的一切都是為了魔法王國好，是為了整個社群的共同利益，但事實上，她相當自私，她真的……不怎麼善良。」

至於詮釋邪惡女王死對頭比莉的海莉史坦菲德(Hailee Steinfeld)，能歌擅演的她對參與「歡迎魔法秘境」形容根本是美夢成真，製片人洛伊康利表示，比莉追求的不是完美，「而是認識真正的自己，這是我們每個人都會經歷的過程。我們都曾經歷過那段努力認識自己的時期，也都曾經歷過質疑父母的階段，這正是整個故事最核心的部分。」海莉史坦菲德則說：「這是一個充滿魔力的成長故事，也是一個自我發掘和學習運用內在魔力、為善而奮鬥的故事。」

電影「歡迎光臨魔法秘境」敘述衝動又不循常規的少女比莉，意外發現自己擁有隱藏的魔法能力。當這股力量被釋放後，她的人生瞬間天翻地覆，從平凡的郊區生活被帶入一場充滿奇觀的冒險，來到廣闊的巫師國度。比莉被迫與行事謹慎的母親愛麗絲攜手合作，兩人逐漸揭開家族深藏的秘密，而這些秘密可能永遠改變女巫世界的命運。