「星際大戰」女星驚傳過世 陳屍自宅「龐德女郎」摯友悲痛發聲
英國資深女星蒂娜西蒙斯驚傳在自宅公寓離世，摯友瑪德琳史密斯證實噩耗並盼為她籌辦追思會，回顧其60年演藝生涯與多部經典作品。
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英國資深女星蒂娜西蒙斯驚傳在自宅公寓離世，摯友瑪德琳史密斯證實噩耗並盼為她籌辦追思會，回顧其60年演藝生涯與多部經典作品。
曾參演「星際大戰六部曲：絕地大反攻」、「007」系列以及「黑暗騎士」等多部好萊塢鉅片的英國資深女星蒂娜西蒙斯（Tina Simmons），近日傳出在自宅公寓離世的消息。
與她擁有近一甲子交情的「龐德女郎」女星瑪德琳史密斯（Madeline Smith）對外證實此一噩耗，難過直言好友獨自在家中離世實在太殘酷。
瑪德琳史密斯從1968年起便與蒂娜西蒙斯相識，她發表聲明哀悼，表示自己得知蒂娜被發現陳屍於公寓時徹底崩潰，直呼這件事太可怕，也不捨摯友孤單離開人世，並期盼能盡快為這個親愛的靈魂籌辦追思會。
蒂娜西蒙斯生前作風低調，始終未曾對外公開真實年齡。她在長達60年的演藝資歷中，累積了超過300部影視作品。除了親自上陣演戲，蒂娜西蒙斯過去還曾為奧斯卡影后梅莉史翠普（Meryl Streep）及海倫米蘭（Helen Mirren）擔任專業替身。
她不僅在1983年的「星際大戰六部曲：絕地大反攻」詮釋「反抗軍女技師」令影迷印象深刻，更是少數橫跨漫威與DC兩大宇宙的演員。她的演出足跡遍及「黑暗騎士」、「超人3」、「超人4」、「女超人」、「不可能的任務」等片。
她被傳出在自宅公寓離世後，消息由與她相識近60年的摯友瑪德琳史密斯對外證實。史密斯表示，得知好友被發現陳屍公寓時相當崩潰。 瑪德琳史密斯難過表示，蒂娜獨自在家中離世實在太殘酷，也形容這件事非常可怕。她同時盼望能盡快為這位親愛的好友籌辦追思會。 她擁有60年演藝資歷，累積超過300部影視作品，曾演出星際大戰六部曲：絕地大反攻、007、黑暗騎士等片，還為梅莉史翠普與海倫米蘭擔任替身。
精華 FAQ
她被傳出在自宅公寓離世後，消息由與她相識近60年的摯友瑪德琳史密斯對外證實。史密斯表示，得知好友被發現陳屍公寓時相當崩潰。
瑪德琳史密斯難過表示，蒂娜獨自在家中離世實在太殘酷，也形容這件事非常可怕。她同時盼望能盡快為這位親愛的好友籌辦追思會。
她擁有60年演藝資歷，累積超過300部影視作品，曾演出星際大戰六部曲：絕地大反攻、007、黑暗騎士等片，還為梅莉史翠普與海倫米蘭擔任替身。
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